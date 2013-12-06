ارتجاع المرىء مشكلة مزمنة.. علاجها الإكثار من شرب الماء

يعتبر ارتجاع المرئ من الأمراض المزمنة التى تصاحب المريض لسنوات عديدة، ولكن ما أسباب الإصابة به، وما أحدث طرق العلاج؟

أكد الدكتور محمد مدحت استشارى أمراض الباطنية والجهاز الهضمى والكبد، أن المرئ يعد من القناة الهضمية لجسم الإنسان، وهو مسئول عن توصيل الطعام إلى الأمعاء، وعند حدوث الارتجاع هذا يعنى وجود اضطراب فى وظيفته، مما أثر على حركية المرئ.

وقال إن هناك أسباباً لحدوث ارتجاع المرئ، منها الإكثار من الوجبات السريعة، وتناول الوجبات الدهنية المشبعة بالدهون الثلاثية، التى يصعب على الجسم تكسيرها وتحويلها إلى مواد نافعة، مما يجعلها تترسب فى الأوردة والشرايين وتسبب ارتجاعا فى المرئ، كما يعد أيضا نتيجة لعدم الانتظام فى تناول الطعام كتناول وجبة واحده طول اليوم خاصة لو كانت فى المساء، فهو يرهق المعدة والقناة الهضمية بشكل كبير، أو الإكثار من التوابل والمواد الحريفة التى تلهب جدار المعدة، ويعتبر التدخين أحد أسباب ارتجاع المرئ، كما أن الإكثار من تناول القهوة والكافيين يساعد فى الإصابة.

وعن علاج ارتجاع المرئ، قال الدكتور محمد مدحت، يجب الإكثار من تناول المياه، وتناول أدوية تقلل من أعراض الارتجاع، وهو الألم والحموضة.