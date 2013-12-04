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في اليوم العالمي للمعاق بزهور بني سويف: المحافظ يكرم الفائزون في البطولات العالمية

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بني سويف : سيد عبد الغني
شهد المستشار مجدي البتيتي محافظ بني سويف واحمد سرور مدير عام الشباب والرياضة وأعضاء مجلس إدارة نادي الزهور لمتحدي الإعاقة بشرق النيل الاحتفالية التي أقيمت بالصالة المغطاة بمناسبة اليوم العالمي للمعاق حيث تم توزيع المكافآت المالية علي اللاعبين والإداريين والتي بلغت 16500 جنيه لعدد 165 فرد بواقع 100 جنيه لكل لاعب وإداري.

كما قام المحافظ بتكريم اللاعب عبد النبي حسن احمد سفير النوايا الحسنة الحاصل على  أحسن لاعب في العالم في الكرة الطائرة جلوس و اللاعبة/ نبيلة عبد الباري أحسن لاعبة في العالم لكرة الطائرة جلوس بنات ، اللاعب/ ومحمود زين العابدين المشترك في بطولة العالم بفرنسا والحاصل علي المركز الثاني في رمي الرمح ، فضلا عن ثلاث اسر من المعاقين أبناء النادي واللاعبين الحاصلين علي الدرع العام لكرة القدم خماسي بنادي المعادي وكأس لألعاب القوى بنادي سبورتنج الإسكندرية والحاصلين علي 39ميدالية في كأس السوبر مدينة نصر .
أشاد المحافظ بالجهد المبذول من قبل المدربين حيث انضم أربعة فتيات لمنتخب مصر لكرة الطائرة و22لاعب من النادي لمنتخبات مصر المختلفة و15لاعب حققوا بطولات دولية علي مستوى العالم .

 

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