خبير اقتصادى: حكومة "الببلاوى" تضع حدا أدنى "مشوها" للأجور

تهكم الخبير الاقتصادى الدكتور صلاح جودة مدير F.E.R مركز للاستشارات الاقتصادية، على حكومة الدكتور حازم الببلاوى رئيس مجلس الوزراء، بسبب أنها لا تسمع للخبراء وأهل العلم، ضارباً مثال بأن الدراسات التى يجريها الباحثين لا تعمل الحكومة بها لأنها حكومة الثورة لكن ثورة 1919 وليس الثورة الجديدة، وهو سبب ألا تواكب حكومة لببلاوى متطلبات المجتمع الاقتصادية أو الاستجابة لمطالب ثورتى يناير ويونيو.

وقال الدكتور صلاح جودة، اليوم الأحد فى اليوم الثانى لفعاليات المؤتمر السنوى الثامن عشر: "أزمة علاج الموازنة العامة للدولة وتحسين الوضع الاقتصادى - الحلول والمقترحات"، الذى تنظمه كلية التجارة بجامعة عين شمس ومركز F.E.R للاستشارات الاقتصادية: "فى إدارة التشغيل بوزارة الزراعة، يحصل 61 ألف شخص يعملون بها، يحصل الواحد على قرابة 48 جنيها راتب شهرى بينما 31 مليون جنيه فى الشهر راتب لأحد رؤساء الشركات الحكومية".

ولفت إلى أن النائب العام يحقق فى بلاغ مقدم ضد رئيس مصلحة الضرائب السابق بسبب حصوله على 5 ملايين جنيه بدل جلسات، وتبين من التحقيقات أن رئيس المصلحة كان يعمل 36 ساعة يوميا فى الـ24 ساعة ليحصل على المبلغ المتهم بتقاضيه، على حد ذكر جودة.

واتهم الخبير الاقتصادى، الحكومة بأنها تتهرب من زيادة نسبة التأمينات الاجتماعية المكلفة بها، لذلك خرج قرار تحديد الحد الأدنى للأجور تم بطريقة "مشوهة"، مضيفا أن الحكومة تعمل بنظرية ولا تقربوا الصلاة، مستطردًا "ويقوموا قافلين المصحف ويقولوا والله العظيم ما هنقرى تاني".

واقترح الدكتور جودة تخصيص 4 شركات مقاولات لتوصيل الغاز الطبيعى لمزارع الدواجن والمحلات والمستهلكين التجاريين من الغاز، وبالتالى نتفادى كدولة أزمة الأنابيب، وهو ما يمكن أن يحدث فى 4 أشهر فقط.