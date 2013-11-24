بالصور.. الشرقية تطبق تجربة القرية النموذجية التى ينتج أهلها الغاز

نظمت محافظة الشرقية المؤتمر الافتتاحى للمؤسسة المصرية للطاقة المتجددة لمؤسسها الدكتور صلاح عرفة، أستاذ الفيزياء بالجامعة الأمريكية، والذى أعلن خلاله المحافظ الدكتور سعيد عبد العزيز عن تكليف "عرفة" كمستشار لتنمية المناطق الريفية والاهتمام بالطاقة المتجددة.

وأعلن عن اختيار قرية نموذجية يطبق فيها مشروع البوتاجاز ليغطى جزءا كبيرا من مشكلة الغاز الطبيعى فى هذه القرية بعد أن يقوم الأهالى بإنتاج الغاز بأنفسهم، وكذلك اختيار مدرسة لا تصل إليها الطاقة الكهربائية لتنار بغاز البوتاجاز، وأعلن أيضا عن إنشاء مدرسة نموذجية للتعليم الفنى تقوم كلها على كيفية الاستفادة من الطاقة الطبيعية التى حبانا بها الله (الشمس- الرياح)، إضافة إلى فضلات الإنسان والحيوان والمخلفات الزراعية.

وأكد الدكتور صلاح عرفة ابن محافظة الشرقية (قرية البسايسة) فى كلمته التى ألقاها فى المؤتمر على حتمية الخروج للصحراء، وأقامت الصناعات البيئية بأيادٍ وعقول أبناء الوطن وقال: إن أهم ما فى الطاقة المتجددة هو الإنسان نفسه لو أن الإنسان عنده طاقة أن يفكر وإذا خلصت النوايا واشتركنا جميعا فى العمل، فلابد أن يكون هناك تنمية فكل الطاقات المتجددة مبنية على الإنسان، وقال إن بناء الدارس أهم من بناء المدارس، وبناء الصانع أهم من بناء المصانع، فماذا نفعل بالعلم فقط؟.. مشاكل المجتمع المصرى كثيرة ومتعددة ومعقدة ومتشابكة والحل الوحيد فى التنمية الكاملة والمستدامة، وهى تحقق وتغير من حال إلى حال أحسن.

ورسم الدكتور عرفة خارطة الطريق، وهى عمل حوارات مع المستفيدين من هذه الطاقة المتجددة فالعلماء فقط هم من يعرفون المشاكل.