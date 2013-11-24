الملحق الثقافى لسلطنة عمان يشيد بالعلاقات الوثيقة بين مصر والسلطنة

أكد الدكتور سعيد بن سليمان العيسائى "الملحق الثقافى لسفارة عمان بالقاهرة"، على أهمية العلاقات الوثيقة بين شعب سلطنة عمان ومصر منذ فجر التاريخ.. وأشاد برعاية مصر للطلاب العمانيين الذين يدرسون بجامعاتها المختلفة وعددهم 1250 طالبا وطالبة، من بينهم 92 طالبا وطالبة بجامعة المنصورة.

وأكد العيسائى استجابته لدعوات الجامعات المصرية لزيارتها والتعاون معها مهما كان عدد الطلاب العمانيين الدارسين بها باعتبارها زيارات لمنارات العلم والعلماء، جاء ذلك خلال مشاركته فى احتفالية طلاب سلطنة عمان الدارسين بجامعة المنصورة بمناسبة العيد الوطنى للسلطنة.

ومن جانبه أوضح العميد الركن راشد بن حمدان المعمرى الملحق العسكرى بسفارة عمان بالقاهرة "أهمية التعاون العسكرى بين السلطنة ومصر وتبادل الخبرات والزيارات لكبار المسئولين العسكريين فى البلدين ومشاركة فرق عديدة من عمان بالدراسة والتدريب بالكليات والمعاهد العسكرية العلمية والتعليمية المتخصصة بمصر، بالإضافة إلى استضافة عمان لعدد كبير من أصحاب الخبرات المصرية للعمل بالقطاعات العسكرية الهامة بالسلطنة.

وأعلن الملحق العسكرى العمانى، أنه تم الاتفاق المبدئى على تعاون كليتى الطب والتمريض بجامعة المنصورة مع القوات السلطانية المسلحة بعمان فى مجالات الخدمات الطبية والتمريضية.

وفى كلمته بالاحتفالية حيا الدكتور السيد أحمد عبد الخالق "رئيس جامعة المنصورة" إخلاص طلاب عمان لبلدهم ودأبهم فى الدراسة وتميز سلوكهم.. وأكد استمرار رعاية الجامعة لجميع الطلاب الوافدين بصفة عامة وطلاب عمان بصفة خاصة.. وأشاد بجهود السلطان قابوس فى مسيرة التحضر والتقدم بعمان فى جميع المجالات.. ودعا الله أن يحمى مصر وعمان من كل سوء.