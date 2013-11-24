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المشروبات الغازية المحلاة ترفع خطر الإصابة بسرطان بطانة الرحم

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المشروبات الغازية المحلاة ترفع خطر الإصابة بسرطان بطانة الرحم المشروبات الغازية المحلاة ترفع خطر الإصابة بسرطان بطانة الرحم

مخاطر صحية جديدة، كشف عنها مؤخراً فريق من الباحثين بجامعة مينيسوتا الأمريكية، بشأن المشروبات الغازية وتأثيرها على صحة السيدات عقب انقطاع الطمث.

وأشار الباحثون إلى أن المشروبات الغازية والعصائر المحلاة بالسكر لها تأثيرات خطيرة على السيدات فى المرحلة العمرية عقب انقطاع الطمث، حيث يرفع خطر إصابتهن بسرطان بطانة الرحم مقارنة بالسيدات اللاتى لا يتناولن تلك المشروبات، وهو ما يعد أمراً خطيراً للغاية.

وكشفت النتائج أن السيدات فى مرحلة عقب انقطاع الطمث، واللاتى تناولن أكبر كميات من العصائر المحلاة والمشروبات الغازية، ارتفع خطر إصابتهن بسرطان بطانة الرحم بنسبة 78%، مقارنة بالسيدات اللاتى لا يتناولنها، ولفت الباحثون إلى أن تلك المخاطر تعتمد فى الأساس على كمية تلك المشروبات، وأنها ترتفع بشكل ملحوظ كلما ارتفعت الكميات التى يتم تناولها.

وفسر الباحثون ذلك، بأن تناول كميات كبيرة من المشروبات المحلاة يساهم بشكل كبير فى رفع حدة الإصابة بالسمنة بين السيدات، وترتفع مستويات هرمونات الأنسولين والإستروجين بالدم لديهم، وهى تعد أحد عوامل الخطورة المتسببة فى الإصابة بسرطان بطانة الرحم.

ونظراً لطبيعة هذه النتائج، والكشف عنها للمرة الأولى، فقد أكد الباحثون على ضرورة إجراء المزيد من الدراسات قبل أن نتعامل معها كحقيقة مسلم بها، ولكن هذا لا يمنع إطلاقاً من الامتناع عن تناولها والحد منها بشكل كبير، لأنه ثبت دورها فى رفع خطر الإصابة بالسمنة والسكرى وأمراض القلب والسرطان.

جاءت هذه النتائج بالمجلة العلمية "Cancer Epidemiology, Biomarkers & Prevention"، وذلك على الموقع الإلكترونى الخاص بها فى الثانى والعشرين من شهر نوفمبر الجارى.

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مصر 365