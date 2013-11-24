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«فلسطينيو 48» يتظاهرون احتجاجًا على «مخطط برافر» التهجيري بـ«النقب»

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«فلسطينيو 48» يتظاهرون احتجاجًا على «مخطط برافر» التهجيري بـ«النقب» «فلسطينيو 48» يتظاهرون احتجاجًا على «مخطط برافر» التهجيري بـ«النقب»
تظاهر عشرات الفلسطينيين من أهالي النقب، من «فلسطينيو 48»، وقادة الأحزاب والحركات السياسية في الداخل الفلسطيني على مدخل مدينة رهط الشرقي بالنقب احتجاجا على زيارة أعضاء لجنة الداخلية بالكنيست الإسرائيلي التي قامت بجولة ميدانية في النقب بغية إقرار مخطط «برافر» التهجيري.وتأتي المظاهرة تلبية لدعوة لجنة التوجيه لعرب النقب المنبثقة عن لجنة المتابعة العليا للجماهير العربية في الداخل الفلسطيني «فلسطينيو 48»، حيث رفع المشاركون لافتات منددة بهذه الزيارة وما تحمل من مخططات تستهدف الوجود الفلسطيني في النقب.وقال شهود عيان إن «الشرطة الإسرائيلية اعتدت على المشاركين في المظاهرة واعتقلت شابين أحدهما باحث ميداني في مؤسسة الميزان لحقوق الإنسان في النقب».بدورها، نددت الحركة الإسلامية في النقب ومؤسسة النقب للأرض والإنسان، في بيان مشترك،  باعتداء الشرطة الإسرائيلية على المتظاهرين الذين تجمعوا من أجل التعبير عن رفضهم المطلق لمخطط «برافر».ويعتبر مخطط «برافر» عبارة عن قانون أقره الكنيست في 24 يونيو 2013 بناء على توصية من نائب رئيس مجلس الأمن القومي السابق، إيهود برافر، عام 2011 لتهجير سكان عشرات القرى الفلسطينية من صحراء النقب جنوب إسرائيل، وتجميعهم في ما يسمى «بلديات التركيز».ويعتبر الفلسطينيون هذا المشروع العنصري نكبة جديدة، لأن إسرائيل ستصادر بموجبه أكثر من 800 ألف دونم «الدونم ألف متر» من أراضي النقب وسيتم تهجير 40 ألفا من المواطنين العرب البدو وتدمير 38 قرية عربية لا تعترف بها إسرائيل. 

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