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الجيش اللبناني يفض اعتصاما في طرابلس احتجاجا على توقيف عنصر من منطقة التبانة

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الجيش اللبناني يفض اعتصاما في طرابلس احتجاجا على توقيف عنصر من منطقة التبانة الجيش اللبناني يفض اعتصاما في طرابلس احتجاجا على توقيف عنصر من منطقة التبانة
أطلق الجيش اللبناني الرصاص في الهواء، الأحد، مما أدى إلى فض اعتصام أمام أحد المساجد بطرابلس بشمال لبنان تم تنظيمه احتجاجا على توقيف عمر أبو عبيدة أحد أبناء منطقة باب التبانة السنية التي تدخل عادة في صراع متجدد مع منطقة جبل محسن العلوية.وذكرت الهيئة الوطنية للإعلام في لبنان أن «الجيش اللبناني اضطر لإطلاق النار في الهواء بعد أن تقدم المحتجون تجاه أفراده المنتشرين في المنطقة».كان عدد من الشبان قطعوا أيضا طريق دوار نهر ابو علي بطرابلس احتجاجاً على اعتقال من قبل مخابرات الجيش اللبناني وطالب الشبان بإطلاق سراحه فورا.

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