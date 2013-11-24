أهالي «العجيلات» الليبية يدخلون في اعتصام مدني بسبب غياب الأمن بالمدينة

دخل أهالي مدينة العجيلات الليبية، والتي تقع في الجزء الشمالي الغربي من سهل الجفارة في البلاد، وتبعد حوالي 80 كيلومترًا إلى الغرب من مدينة طرابلس، في اعتصام مدني الأحد، وأقفلوا المحال والدوائر الحكومية الرسمية، تنديدا بغياب الأمن بالمدينة.

وقال نائب رئيس المجلس المحلي بالعجيلات، عبدالرحمن خليل، في تصريح صحفي، إن «المدينة تعاني من سوء وضع أمني في الآونة الأخيرة»، مشيرًا إلى «زيادة الخروقات الأمنية كجرائم القتل والاختلاس، بسبب غياب المؤسسات الأمنية الفاعلة».

وأضاف أن «الاعتصام سيستمر لمدة 3 أيام مبدئيًّا، بغرض إرسال رسالة لفت نظر للمسؤولين بخطورة الموقف بالعجيلات».