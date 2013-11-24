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حماس تزعم: لدينا وثيقة تؤكد دور مخابرات السلطة فى اعتقال محمد بديع

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حماس تزعم: لدينا وثيقة تؤكد دور مخابرات السلطة فى اعتقال محمد بديع حماس تزعم: لدينا وثيقة تؤكد دور مخابرات السلطة فى اعتقال محمد بديع

زعمت وثيقة رسمية نشرتها حركة حماس النقاب عن دور مفصلى لأجهزة مخابرات السلطة الفلسطينية فى اعتقال الأمن المصرى للمرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين الدكتور محمد بديع فى أغسطس الماضى.

وقالت الحركة إن هناك رسالة من المخابرات العامة الفلسطينية بشأن اعتقال المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين الدكتور محمد بديع بتاريخ 20 أغسطس الماضى، موجهة إلى رئيس المخابرات الفلسطينية وأرسلت نسخة منها لديوان الرئاسة الفلسطينية وإلى الإدارة العامة للأمن الخارجى، أن عناصر من المخابرات الفلسطينية هى من كشفت مكان وجود بديع وأبلغت السلطات الأمنية المصرية بذلك.

وتضيف الرسالة التى نشرها المركز الإعلامى الفلسطينى وتحمل عنوان "اعتقال المرشد العام للإخوان المسلمين": "بالإشارة إلى الموضوع أعلاه فإننا نحيطكم علما بأن أجهزة البحث الجنائى فى مديرية أمن القاهرة قد قامت بإلقاء القبض على المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين محمد بديع عبد المجيد محمد سامى، وذلك بعد تزويدنا للأمن المصرى معلومات دقيقة تم الحصول عليها من قبل دائرة الأمن الخارجى عن مكان اختباء مرشد الإخوان فى شقة سكنية فى عمارة 84 شارع الطيران، مدينة نصر، وتم التأكد من صحة المعلومة من قبل المباحث قبل مداهمة المكان".

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مصر 365