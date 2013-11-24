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شلل مروري بالزقازيق نتيجة إضراب سائقي التاكسي احتجاجًا على عمل «الملاكي» كأجرة

  • مصر
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شلل مروري بالزقازيق نتيجة إضراب سائقي التاكسي احتجاجًا على عمل «الملاكي» كأجرة شلل مروري بالزقازيق نتيجة إضراب سائقي التاكسي احتجاجًا على عمل «الملاكي» كأجرة

أصيبت مدينة الزقازيق بالشرقية بشلل مروري كامل، الأحد، بمختلف شوارعها الرئيسية لمدة تتجاوز 4 ساعات متواصلة، نتيجة إضراب سائقي التاكسي وتجمهرهم وقطعهم الطريق بسياراتهم أمام ديوان عام المحافظة، احتجاجًا على عمل الكثير من السيارات الملاكي حمراء اللون، كسيارات أجرة دون رقابة، مما يهددهم في أرزاقهم، حسب قولهم.

وطالب المضربون بتشديد الرقابة المرورية في الشوارع ومنع السيارات الملاكي من العمل بأجر، مؤكدين أنهم لن يفضوا إضرابهم دون اتخاذ الأجهزة المسؤولة إجراءات صارمة في هذا الشأن.

والتقى السائقون المضربون بعض القيادات المرورية والتنفيذية بالمحافظة لإقناعهم بفض إضرابهم، مؤكدين لهم أنه سيتم تشديد الرقابة لمنع عمل السيارات الخاصة في نقل الركاب بالأجر، ووقف ترخيص أي سيارة يتم ضبطها وفرض غرامات مغلظة على مالكها.

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