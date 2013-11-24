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"الثعلبة" والعوامل الوراثية أهم أسباب ظهور الشعر الأبيض عند الشباب

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"الثعلبة" والعوامل الوراثية أهم أسباب ظهور الشعر الأبيض عند الشباب "الثعلبة" والعوامل الوراثية أهم أسباب ظهور الشعر الأبيض عند الشباب

من الطبيعى عندما يكبر الإنسان فى السن أن يتغير لون شعر رأسه إلى الأبيض، لأن فى هذه الفترة تقل الخلايا الصبغية التى تعطى الشعر اللون الأسود نتيجة لكبر السن، لكن من الغريب أن يتغير لون الشعر إلى الأبيض عند الشباب، وهنا سنتعرف على أسباب تغير لون الشعر.

أوضحت الدكتورة مهجة حنا جرجس أستاذ الأمراض الجلدية، قائلة إن الشعر عند تقدم العمر يبدأ لونه يتغير نتيجة قلة الخلايا الصبغية فى فروة الرأس مع تقدم العمر، ولأن الخلايا الكيراتينية يكون عمرها أطول من الخلايا الصبغية، مما يعمل على استهلاك الخلايا الصبغية، وإنتاج الخلايا الكيراتينية التى تؤدى إلى ظهور الشعر الأبيض.

وأضافت أستاذ الأمراض الجلدية، أن ظهور الشعر الأبيض المبكر فى الشباب يكون نتيجة لعوامل وراثية، وأن أحد الأبوين لديه خلل فى التركيب الوراثى للخلايا الصبغية، مشيرة إلى أن الأمراض والعوامل الخارجية كاستخدام المواد الكيماوية تؤثر على بصيلة الشعر وتضعف الخلايا الصبغية، موضحة أن ملوثات الجو والبيئة والتعرض للأتربة وعوادم السيارات تؤثر على صحة الإنسان ككل، وبذلك يتأثر الشعر ويفقد لونه ويتم إضعافه.

وأشارت إلى أن من الأمراض التى تؤثر على الشعر وتؤدى إلى تغيير اللون المبكر، مرض الثعلبة، فهو يهاجم خلايا الشعر والخلايا الصبغية، مضيفة أن الحالة النفسية تلعب دورا كبيرا فى صحة الشعر وسوء التغذية والعوامل الخارجية تؤثر على صحة الشعر.

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مصر 365