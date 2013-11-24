أخبار عاجلة

الأخبار - سفير مصر لدى واشنطن : زيارة الرئيس ستشجع على الإستثمار وفتح أسواق جديدة بين البلدين -
صراع إنجليزي على ضم موهبة الميلان -
نابولي يصطدم بالسيدة العجوز في ليلة عودة الخائن -
الأخبار - وزيرة الإستثمار : القضايا الإقتصادية تتصدر المباحثات مع الجانب الأمريكي -
الأخبار - وزير التجارة والصناعة : نسعى لإعادة تفعيل إتفاقية التجارة والإستثمار مع الجانب الأمريكي -
العثور على تمساح نافق بالترعة "البولاقية" في قليوب -
ضبط ترسانة أسلحة وذخيرة حية بجبال اسيوط -
مقتل جزار على يد مالك مكتب تأجير سيارات بسبب "ركنة" -
مقيم دعوى إسقاط "مصرية تيران وصنافير": الحكم لا يعني "سعوّدة الجزيرتين" -
خالد علي عن إسقاط حُكم مصرية تيران وصنافير: "متوقع وعديم القيمة" -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. مصر 365

بالصور.. عودة السياحة الخارجية لفوه بعد غياب 30 سنة

Google+ Print

شهدت مدينة فوه التراثية الأثرية، عودة السياحة الخارجية التى انقطعت لمدة 30 سنة كاملة، وكان لــ"اليوم السابع" فرصة مرافقة الأفواج التى بدأت التوافد إلى المدينة على غير العادة خلال السنوات السابقة.

وأكد أيمن أبو النجا صلاح، محامٍ، وعضو مؤسس ورئيس مجلس إدارة مؤسسة تراث فوه السياحية، أن مدينة فوه ستكون انطلاقة لمنطقة دلتا النيل عامة وكفر الشيخ خاصة لتنشيط وعودة السياحة الثقافية التراثية الخارجية والداخلية للقادمين من عدد من الدول الأجنبية سواء أمريكا أو أوربا بالإضافة للسياحة الداخلية من القاهرة وعدد من المحافظات.

وأضاف أن الفوج السياحى الحالى زار مدينة فوه ويتكون من 7 أفراد أمريكيى الجنسى بالإضافة لسائح آخر يحمل الجنسية الإنجليزية.

وتفقد الفوج عددًا من المعالم التراثية بمدينة الــ365 مسجدًا حيث زاروا التراث الحرفى "صناعة الكليم والجبلان والتراث التاريخى والإسلامي" وربع الخطايبة والتكية الخلاواتيه ومصنع محمد على باشا للطرابيش وقاموا برحلة نيلية والتجول فى ريف دلتا النيل وتم إقامة برنامج تبادل الثقافات لشرح النواحى الاجتماعية والدينية وما يتصف به الشعب المصرى من سماحة وكرم وتدين وخاصة أهالى فوه.

1%20(1).jpg

G529244c650370.jpg

G529244c69b701.jpg

G529244c70aa97.jpg

G529244c77ea18.jpg

G529244c803574.jpg

G529244c862cd3.jpg

G529244c9d7fe2.jpg

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365