بالصور.. عودة السياحة الخارجية لفوه بعد غياب 30 سنة

شهدت مدينة فوه التراثية الأثرية، عودة السياحة الخارجية التى انقطعت لمدة 30 سنة كاملة، وكان لــ"اليوم السابع" فرصة مرافقة الأفواج التى بدأت التوافد إلى المدينة على غير العادة خلال السنوات السابقة.

وأكد أيمن أبو النجا صلاح، محامٍ، وعضو مؤسس ورئيس مجلس إدارة مؤسسة تراث فوه السياحية، أن مدينة فوه ستكون انطلاقة لمنطقة دلتا النيل عامة وكفر الشيخ خاصة لتنشيط وعودة السياحة الثقافية التراثية الخارجية والداخلية للقادمين من عدد من الدول الأجنبية سواء أمريكا أو أوربا بالإضافة للسياحة الداخلية من القاهرة وعدد من المحافظات.

وأضاف أن الفوج السياحى الحالى زار مدينة فوه ويتكون من 7 أفراد أمريكيى الجنسى بالإضافة لسائح آخر يحمل الجنسية الإنجليزية.

وتفقد الفوج عددًا من المعالم التراثية بمدينة الــ365 مسجدًا حيث زاروا التراث الحرفى "صناعة الكليم والجبلان والتراث التاريخى والإسلامي" وربع الخطايبة والتكية الخلاواتيه ومصنع محمد على باشا للطرابيش وقاموا برحلة نيلية والتجول فى ريف دلتا النيل وتم إقامة برنامج تبادل الثقافات لشرح النواحى الاجتماعية والدينية وما يتصف به الشعب المصرى من سماحة وكرم وتدين وخاصة أهالى فوه.