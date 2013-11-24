يديعوت: السعودية رفضت استخدام أراضٍ عربية لضرب المنشآت النووية الإيرانية

شنت صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية هجوما حاداً على دول الخليج العربى وفى مقدمتها السعودية والإمارات لالتزامهما الصمت إزاء الاتفاق الذى تم التوصل إليه صباح اليوم بين إيران والدول الغربية.

وذكرت الصحيفة أن المملكة العربية السعودية لم تنصاع للتحذيرات التى كانت تعلنها إسرائيل من أن تتمكن طهران إلى الوصول إلى حل دبلوماسى لملفها النووى، موضحة أن تل أبيب عرضت عليها استخدام أراضى بعض الدول العربية ذات المذهب السنى وترتبط بالسعودية علاقات جيدة لتوجيه ضربة قاضية للمنشآت النووية الإيرانية، لكن قوبل هذا برفض شديد.

وأضافت الصحيفة أنه بعد هذا الرفض أصبحت تل أبيب تواجه بمفردها إيران، رغم أن من مصلحة السعودية ودول الخليج عدم امتلاك إيران أى أسلحة دمار شامل، أو التوصل لحلول مرضية لها على الأقل.