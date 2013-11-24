أخبار عاجلة

الأخبار - سفير مصر لدى واشنطن : زيارة الرئيس ستشجع على الإستثمار وفتح أسواق جديدة بين البلدين -
صراع إنجليزي على ضم موهبة الميلان -
نابولي يصطدم بالسيدة العجوز في ليلة عودة الخائن -
الأخبار - وزيرة الإستثمار : القضايا الإقتصادية تتصدر المباحثات مع الجانب الأمريكي -
الأخبار - وزير التجارة والصناعة : نسعى لإعادة تفعيل إتفاقية التجارة والإستثمار مع الجانب الأمريكي -
العثور على تمساح نافق بالترعة "البولاقية" في قليوب -
ضبط ترسانة أسلحة وذخيرة حية بجبال اسيوط -
مقتل جزار على يد مالك مكتب تأجير سيارات بسبب "ركنة" -
مقيم دعوى إسقاط "مصرية تيران وصنافير": الحكم لا يعني "سعوّدة الجزيرتين" -
خالد علي عن إسقاط حُكم مصرية تيران وصنافير: "متوقع وعديم القيمة" -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. الشرق الاوسط
  5. مصر 365

يديعوت: السعودية رفضت استخدام أراضٍ عربية لضرب المنشآت النووية الإيرانية

Google+ Print
يديعوت: السعودية رفضت استخدام أراضٍ عربية لضرب المنشآت النووية الإيرانية يديعوت: السعودية رفضت استخدام أراضٍ عربية لضرب المنشآت النووية الإيرانية

شنت صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية هجوما حاداً على دول الخليج العربى وفى مقدمتها والإمارات لالتزامهما الصمت إزاء الاتفاق الذى تم التوصل إليه صباح اليوم بين إيران والدول الغربية.

وذكرت الصحيفة أن المملكة العربية السعودية لم تنصاع للتحذيرات التى كانت تعلنها إسرائيل من أن تتمكن طهران إلى الوصول إلى حل دبلوماسى لملفها النووى، موضحة أن تل أبيب عرضت عليها استخدام أراضى بعض الدول العربية ذات المذهب السنى وترتبط بالسعودية علاقات جيدة لتوجيه ضربة قاضية للمنشآت النووية الإيرانية، لكن قوبل هذا برفض شديد.

وأضافت الصحيفة أنه بعد هذا الرفض أصبحت تل أبيب تواجه بمفردها إيران، رغم أن من مصلحة السعودية ودول الخليج عدم امتلاك إيران أى أسلحة دمار شامل، أو التوصل لحلول مرضية لها على الأقل.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365

مواضيع متعلقة
السعودية تجهز مفاجأة للعمالة الوافدة: تستمر 90 يومًا

السعودية تجهز مفاجأة للعمالة الوافدة: تستمر 90 يومًا

سوسن بدر.. منعت من دخول السعودية وخلعت الحجاب .. وزوج يصغرها بـ20عاما

سوسن بدر.. منعت من دخول السعودية وخلعت الحجاب .. وزوج يصغرها بـ20عاما

مصر والسعودية يتفقان على إجراء مشاورات سياسية بالقاهرة قريباً

مصر والسعودية يتفقان على إجراء مشاورات سياسية بالقاهرة قريباً