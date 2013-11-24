إخوان بلا عنف: أنصار بيت المقدس هى الجناح العسكرى للجماعة

أكدت حركة "إخوان بلا عنف" أن محمود عزت يقود العمليات الإرهابية التى تجرى فى الآونة الأخيرة، وأن جماعة أنصار بيت المقدس تشكل حاليا الجناح العسكرى لقيادات الجماعة لتنفيذ عمليات اغتيال لقيادات سياسية وعسكرية.

وأوضحت الحركة فى بيان لها أن محمود عزت هو مسئول الاتصالات بين الجماعة وكافة الجماعات الجهادية التى تقود حاليا العمليات الإرهابية.

شبكةعيونالإخبارية

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