رئيس وزراء ليبيا: «الإخوان» يسعون لإسقاط الحكومة في بلادنا

قال رئيس الوزراء الليبي، علي زيدان، الأحد، إن الليبيين لن يسمحوا لأحد باستغلال الدين لتحقيق مصالح سياسية، متهما «الإخوان المسلمين» بالسعي لإسقاط الحكومة في بلاده.

وأضاف «زيدان»، في مقابلة مع شبكة «سكاي نيوز» البريطانية: «الليبيون متدينون تدينا وسطيا، ويرفضون استغلال الدين في سبيل مصالح سياسية»، موضحا أن «الإخوان» يسعون لإسقاط الحكومة لكنهم باقون من أجل مصلحة ليبيا.

وأكد رئيس الوزراء الليبي أن علاقة طرابلس بالدول الغربية تحكمها المصلحة الوطنية، قائلا: «لن نسمح باستغلال ثرواتنا تحت غطاء دعم الثورة الليبية ، وأن شباب ليبيا أكثر وعيا وحرصا على استكمال ثورته وبناء دولته».

واختتم «زيدان» حديثه قائلا: «معمر القذافي أضاع على ليبيا 4 عقود من الشعارات الجوفاء، لكن مهمتنا الآن بناء ليبيا الحديثة ومواصلة جهودنا لضبط الحدود وتحقيق التنمية لقطع الطريق على المغرضين».