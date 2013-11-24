"تعليم الغربية" تتبنى عقد ندوات لترشيد استهلاك المياه

أصدرت فاطمة خضر، وكيل وزارة التربية والتعليم بالغربية، توجيهات بعقد سلسلة من الندوات وورش العمل بالعديد من المدارس، لرفع درجة الوعى البيئى ونشر الثقافة المائية بين الطلاب وأفراد المجتمع وتغيير النمط السلوكى تجاه استهلاك المياه.

عقدت "إدارة غرب طنطا التعليمية " ورشة عمل بمدرسة الأحمدية الإعدادية، ضمن نشاط جماعة التربية البيئية والسكانية تحت إشراف روحاء يوسف رائدة النشاط، وتم تدريب الطلاب على أعمال السباكة البسيطة بمشاركة شركة المياه مع إدارة التربية البيئية والسكانية والصحية بالمدرسة، كما تم التدريب العملى لبعض الطلاب والمعلمين على كيفية الصيانة للأدوات الصحية.

كما أقيمت ندوة تحت عنوان "مشكلة نقص المياه وترشيد استهلاكها" تهدف إلى توفير استهلاك المياه من خلال الوعى بالاستخدام الشخصى للمياه، وتعريف الطلاب بأبعاد مشكلة المياه وكيفية المحافظة عليه.

وقدمت مشاريع غير تقليدية من الطلاب لحل المشكلة منها تقليل استهلاك صندوق الطرد للمياه، وتنقية المياه من خلال فلتر بطريقة مبتكرة ورى النباتات المنزلية، وتم تقديم مشروع عن مشكلة نقص مياه الشرب وترشيد استهلاكها للطالبين حافظ حسن حافظ "مدرسة

> الأحمدية الإعدادية" ويوسف عبد المهيمن السباعى "مدرسة ملحق المعلمين الابتدائية".

فيما عقدت مدرسة السيدة عائشة ورشة عمل بنادى العلوم تحت عنوان "نشر الثقافة المائية من خلال التعلم بالترفيه"، وزيارة لمحطة المياه بطنطا للتعرف على مراحل تنقيتها.