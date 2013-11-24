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رئيس «الشورى» السعودي: النوم سيجافي المنطقة بعد اتفاق إيران النووي

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رئيس «الشورى» السعودي: النوم سيجافي المنطقة بعد اتفاق إيران النووي رئيس «الشورى» السعودي: النوم سيجافي المنطقة بعد اتفاق إيران النووي

قال رئيس مجلس الشورى السعودي، عبدالله العسكر، الأحد، إن «النوم سيجافي سكان منطقة الشرق الأوسط بعد الاتفاق النووي الذي أبرم بين القوى العالمية وإيران»، في إشارة إلى حالة عدم الارتياح الشديد التي تسود دول الخليج بسبب التقارب بين الغرب وطهران.

وأضاف «العسكر»، فى تصريحات صحفية، أنه «ليس لديه علم برد حكومة بلاده الرسمي لكنه يشعر بالقلق شخصيا».

وأوضح: «أخشى أن تكون إيران ستتخلى عن شيء في برنامجها النووي لتحصل على شيء آخر من القوى الكبرى على صعيد السياسة الإقليمية، أشعر بالقلق بشأن إتاحة مساحة أكبر لإيران أو إطلاق يدها أكثر في المنطقة».

وتابع: «أثبتت حكومة إيران الشهر تلو الشهر أن لديها أجندة قبيحة في المنطقة، وفي هذا الصدد لن ينام أحد في المنطقة ويفترض أن الأمور تسير بسلاسة».

وفي الساعات السابقة لإتمام الاتفاق، اجتمع العاهل السعودي، الملك عبدالله، وأميرا قطر والكويت، في وقت متأخر السبت، لبحث القضايا ذات الاهتمام للدول الثلاث.

وقال «العسكر»: «سكان المنطقة يعرفون السياسات الإيرانية وطموحات طهران، ويعلمون أن إيران ستتدخل في سياسة الكثير من دول المنطقة».

يذكر أن «العسكر» قال، في وقت سابق: «إذا لم ينجح الاتفاق في منع إيران من تصنيع قنبلة نووية فإن ودولا أخرى ستسعى لامتلاك واحدة على الأرجح».

وأضاف: «أعتقد أن السعودية ستمضي قدما إذا مضت إيران قدما وامتلكت سلاحا نوويا، أعتقد أن وربما تركيا والسعودية وربما الإمارات ستمضي قدما وتحصل على نفس التكنولوجيا، هذا سيفتح الباب على مصراعيه للتسلح». 

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