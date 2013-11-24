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المعهد العالى للصحة العامة بجامعة الإسكندرية ينظم مؤتمر "نحو حياة صحية أفضل"

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المعهد العالى للصحة العامة بجامعة الإسكندرية ينظم مؤتمر "نحو حياة صحية أفضل" المعهد العالى للصحة العامة بجامعة الإسكندرية ينظم مؤتمر "نحو حياة صحية أفضل"

ينظم المعهد العالى للصحة العامة بجامعة الإسكندرية مؤتمر نحو حياة صحية" يومى 4، 5 ديسمبر المقبل تحت رعاية الدكتور أسامة إبراهيم رئيس الجامعة. يأتى انعقاد المؤتمر فى إطار احتفال المعهد بمرور 50 عاماً على انضمامه لجامعة الإسكندرية.

وصرح الدكتور إبراهيم خربوش عميد المعهد بأن محاور المؤتمر تدور حول عدة موضوعات تشمل مكافحة العدوى كأساس لحياة صحية، والأساليب الوقائية للحياة اليومية، والتغذية الصحية، وجودة الحياة، والإحصائيات الصحية، ودور المعهد فى تنمية المجتمع، ونحو أسرة صحية، ونحو بيئة صحية، ونحو عمال أصحاء.

يذكر أن المعهد العالى للصحة العامة أنشئ فى عام 1956 تابعا لوزارة الصحة ثم نقلت تبعيته لجامعة الإسكندرية فى عام 1963 كأول معهد للدراسات العليا المتخصصة فى مجال الصحة العامة فى والشرق الأوسط وتقتصر الدراسة بالمعهد على مرحلة الدراسات العليا فقط ويمنح الدرجات العلمية (الدبلوم الماجستير- الدكتوراه) فى الصحة العامة.

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مصر 365

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