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جوزيه يكشف أسباب صعوبة عودته للأهلي

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جوزيه يكشف أسباب صعوبة عودته للأهلي جوزيه يكشف أسباب صعوبة عودته للأهلي

وضح البرتغالي مانويل جوزيه أسباب استبعاده العودة لتدريب الأهلي مجددا بعد أن ترك تدريب الفريق عام 2012 في أعقاب حادثة بورسعيد الشهيرة والتي راح ضحيتها 72 من جمهور الأهلي.

وقال البرتغالي في حديثه لموقع الفيفا "النشاط الكروي في متوقف وأنا في الـ67 من عمري، سأذهب للعمل ولكن ليس هناك، أعتقد أن هذا ليس ممكنا بسبب المشاكل السياسية والكرة لا تلعب بانتظام كما أنهم يعانون ماديا".

وأضاف "هذا سيشكل صعوبات على الأهلي فجيل رائع من اللاعبين اقترب من إنهاء مشواره الكروي والنادي عليه أن يستعد للمستقبل من خلال لاعبيه الشبان ولكن هذا ليس ممكنا بدون نشاط كروي".

وكان جوزيه قد تواجد في استاد المقاولون العرب في المباراة النهائية أمام أورلاندو بايرتس والتي فاز بها الأهلي بثنائية نظيفة توج بعدها باللقب الثامن لدوري أبطال إفريقيا في تاريخه.

وتحدث جوزيه عن المباراة وقال " كنت أدرب معظم لاعبي الفريق والمدرب كان مساعدي، هو يستحق دوري الأبطال لأنه مدرب جيد وشخص رائع".

وأضاف "علاقتي رائعة بالمصريين كلهم وليس جمهور الأهلي فقط، أنا أشتاق للجماهير كثيرا وأشتاق لفريقي ولمصر كلها .. لا أمتلك الكلمات المناسبة لوصف ما أشعر به فلقد دربت الفريق 8 سنوات، رحلت وعدت 3 مرات".

وتابع "وسط الظروف التي تمر بها البلاد المصرين استحقوا هذا الفوز لأنهم عانوا كثيرا تلك الفترة، أعتقد أن الفوز بدوري الأبطال أمر جيد لذاتهم، هم استحقوا الفوز".

يذكر أن مانويل جوزيه هو أكثر مدربي الأهلي حصولا على البطولات طوال تاريخه إذ قاد المارد الأحمر للفوز بـ20 بطولة محلية وقارية.

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