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تعليم بني سويف يكرم رائد التعليم الخاص

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تعليم بني سويف يكرم رائد التعليم الخاص تعليم بني سويف يكرم رائد التعليم الخاص

بني سويف : سيد عبد الغني
كرمت مديرية التربية والتعليم ببني سويف مدير إدارة التعليم الخاص السابق مصطفي كامل الديب تقديرا وعرفانا لما قدمه خلال توليه إدارة قطاع التعليم الخاص علي مستوي المحافظة حيث حققت المدارس الريادة في مجالات الانضباط والفوز في المسابقات العامة والأنشطة التربوية المختلفة والحصول علي مراكز متقدمة في الامتحانات العامة والاعتماد التربوي وضمان الجودة  والتفاعل مع المجتمع المدني .
حضر الاحتفالية حسام حسانين وكيل وزارة التربية والتعليم وربيع علي محمد مدير التعليم الخاص الجديد والقيادات التعليمية وأصحاب ومديري مدارس التعليم الخاص بالمحافظة والذين أشادوا بأدائه المتميز متمنين التوفيق في عمله الجديد بتنسيق الوظائف بالمديرية .

 


 

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