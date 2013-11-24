مقتل العشرات في هجمات انتحارية في محافظة «الحسكة» السورية

أعلنت الهيئة العامة للثورة السورية أن جماعات مسلحة معارضة شنت، مساء السبت، هجمات انتحارية بسيارات مفخخة على نقاط تفتيش تابعة لقوات حزب الاتحاد الديمقراطي ( PYD )، وقوات النظام في مدينة القامشلي التابعة لمحافظة الحسكة.وأوضحت الهيئة السورية في بيانها أن الهجمات، التي شنتها تلك الجماعات على أكبر نقطة تفتيش تابعة لقوات الأسد بالبلدة المذكور أسفرت عن مقتل وإصابة العشرات، لافتة إلى مقتل ما يقدر بـ100 من الجنود المتمركزين عندها. وأضافت أن الهجوم الانتحاري الآخر استهدف بسيارة مفخخة نقطة تفتيش أخرى تابعة لقوات حزب الاتحاد الديمقراطي، مشيرة إلى مقتل عدد كبير منهم.أما الهجوم الانتحاري الثالث فاستهدف مركز تجمع لقوات حزب الاتحاد الديمقراطي ببلدة (تل معروض).وذكر الأطباء في مستشفى القامشلي أن العشرات من القتلى والمصابين وفدوا على المستشفى، في حين لم يقدموا أي معلومات واضحة بشأن أعداد المصابين والقتلى.

شبكةعيونالإخبارية

إعلان - Adsإعلان - Ads