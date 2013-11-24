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أحزاب سياسية تدعو إلى دعم ترشيح «بوتفليقة» لـ«استكمال الإنجازات»

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أحزاب سياسية تدعو إلى دعم ترشيح «بوتفليقة» لـ«استكمال الإنجازات» أحزاب سياسية تدعو إلى دعم ترشيح «بوتفليقة» لـ«استكمال الإنجازات»
دعت عدة أحزاب جزائرية، السبت، إلى دعم الرئيس عبدالعزيز بوتفليقة، والإصلاحات التي أنجزها خلال ولايات حكمه الثلاث، مع اقتراب موعد الانتخابات الرئاسية المقررة في أبريل القادم.ونقلت قناة «سكاي نيوز» رسالة تليت خلال اجتماع أمين عام التجمع الوطني الديمقراطي، عبدالقادر بن صالح، دعا فيها «كل القوى الوطنية المحبة للاستقرار، واختيار ذلك الخيار، الذي سيعزز الوحدة الوطنية، وسيضفي على الجزائر قوة وحصانة».ودعا «بن صالح»، وهو ثاني شخصية في الجزائر بصفته رئيس مجلس الشيوخ المناضلين، إلى «دعم الإصلاحات الشاملة، التي بادر بها رئيس الجمهورية»، بما فيها المتعلقة بوضع المرأة، الذي يعزز دورها السياسي في المؤسسات.وأعربت الحركة الشعبية الجزائرية «7 نواب» القريبة من الائتلاف الرئاسي، بقيادة وزير التنمية الصناعية وترقية الاستثمارات، عمارة بن يونس، مجدداً، عن دعمها الكامل لـ«بوتفليقة».من ناحيتها أعلنت حركة مجتمع السلم «حمس» المعارضة على لسان رئيسها، عبدالرزاق مقري، أن مستقبل البلاد «حالك»، لكنها امتنعت عن انتقاد الرئيس، واعتبرت أن الجزائر في حاجة إلى خطة إنقاذ اقتصادية حقيقية، للخروج من منطقة التقلبات، التي تتخبط فيها.

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