حاكم دبي يقرر تعيين قائد جديد للشرطة خلفًا لضاحي خلفان

أصدر حاكم دبي، الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، السبت، قرارًا بتعيين قائد جديد لشرطة الإمارة خلفا للفريق ضاحي خلفان، الذي شغل منصب قائد شرطة دبي منذ 33 عامًا.وأكد المكتب الإعلامي لحكومة دبي، وشرطة دبي عبر «تويتر» أن نائب رئيس الإمارات ورئيس الوزراء، الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، عين اللواء خميس مطر المزينة، قائدًا لشرطة دبي بعد أن كان نائبا لقائد الشرطة.ولمع نجم «خلفان» في أعقاب اغتيال قيادي في حركة المقاومة الإسلامية «حماس»، في يناير 2010، في فندق بدبي، وكشف «خلفان» بعد فترة قليلة من الاغتيال عن تفاصيل العملية التي اتهم جهاز المخابرات الإسرائيلية «موساد» بتنفيذها حيث نشر صورا لـ26 شخصًا على الأقل شاركوا في عملية الاغتيال، وقال إنهم عملاء من وحدة النخبة في «موساد»، واستخدموا جوازات سفر مزورة لدول غربية، ما تسبب وقتها في أزمة دبلوماسية بين إسرائيل ودول مثل «بريطانيا، وأيرلندا، وأستراليا، وفرنسا».وعقب بدء الربيع العربي، ووصول جماعة الإخوان المسلمين إلى السلطة في مصر، استخدم «خلفان» «تويتر» بشكل يومي تقريبا للهجوم على «الإخوان».إعلان - Ads إعلان - Ads
مواضيع متعلقة