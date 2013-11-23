حاكم دبي يقرر تعيين قائد جديد للشرطة خلفًا لضاحي خلفان

وأكد المكتب الإعلامي لحكومة دبي، وشرطة دبي عبر «تويتر» أن نائب رئيس الإمارات ورئيس الوزراء، الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، عين اللواء خميس مطر المزينة، قائدًا لشرطة دبي بعد أن كان نائبا لقائد الشرطة

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وكشف «خلفان» بعد فترة قليلة من الاغتيال عن تفاصيل العملية التي اتهم جهاز المخابرات الإسرائيلية «موساد» بتنفيذها حيث نشر

صورا لـ26 شخصًا على الأقل شاركوا في عملية الاغتيال، وقال إنهم عملاء من وحدة النخبة في «موساد»، واستخدموا جوازات سفر مزورة لدول غربية، ما تسبب وقتها في أزمة دبلوماسية بين إسرائيل ودول مثل «بريطانيا، وأيرلندا، وأستراليا، وفرنسا»

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