عمال شركات المقاولات يواصلون غلق الطريق أمام منجم السكرى بمرسى علم

استمر العشرات من عمال شركات المقاولات العاملة بمنجم الذهب بجبل السكرى بمدينة مرسى علم فى قطع الطريق أمام مدخل المنجم ومنع دخول وخروج السيارات التابعة للمنجم، للمطالبة بالتعيين، بعد أن اقترب موعد انتهاء شركاتهم من المشروعات المخصصة لها داخل المنجم، خوفاً من تسريحهم.

وقال العميد عصمت الراجحى مدير العلاقات العامة والمتحدث باسم منجم ذهب السكرى، إن العمال المتسببين فى الأزمة يبلغ عددهم 25 عاملا تابعين لشركات مقاولات خاصة وليسوا من العمال الأساسيين بالمنجم، وهم تابعون لشركات "فستر وأنبك وesc " والمتخصصة فى أعمال التركيب والخرسانات بالمرحلة الرابعة بالمنجم التى من المقرر افتتاحها بداية الشهور الأولى من عام 2014 المقبل، وأنهم قاموا بقطع الطريق أمام مدخل المنجم للمطالبة بالتعيين، بعد أن قرب انتهاء شركاتهم من أعمالها داخل المنجم، مضيفاً أن المنجم غير مسئول عن عمال شركات المقاولات ويبلغ عددهم 3500 عامل وأن هناك أعداد عمالة هائلة تابعة للمنجم، وهى الأولى بالتعيين وهم من أبناء المحافظة، وخاصة أبناء مرسى علم وهناك أعداد منهم لم تعين حتى الآن.

واستطرد الراجحى فى حديثه لـ"اليوم السابع" أن إدارة المنجم حررت محضرا بقسم شرطة مرسى علم ضد العمال المتسببين فى قطع الطريق تتهمهم فيه بتعطيل العمل داخل المنجم، كما تم إبلاغ غرفة عمليات القوات المسلحة وديوان عام المحافظة والنيابة العامة بذلك.

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