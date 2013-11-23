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رونالدو يشكر الجماهير على حُسن الاستقبال في ألميريا

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رونالدو يشكر الجماهير على حُسن الاستقبال في ألميريا رونالدو يشكر الجماهير على حُسن الاستقبال في ألميريا

رونالدو

أعرب البرتغالي كريستيانو رونالدو، نجم ريال مدريد الإسباني اليوم عن امتنانه للاستقبال الجماهيري الحافل الذي لاقاه لدى وصوله مع بعثة الميرينجي إلى مدينة ألميريا الواقعة جنوبي إسبانيا، استعدادا لمواجهة الفريق الذي يحمل الاسم ذاته في اطار منافسات الجولة 14 من الدوري الإسباني لكرة القدم.

واحتشد مئات من أنصار النادي الملكي أمام الفندق الذي توجه إليه اللاعبون، وهتفوا باسم النجم البرتغالي، الذي قام بنشر صورة تظهر هذه الجماهير عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”.

وأعد الجماهير مفاجأة للاعب، حيث قاموا بتعليق العديد من القمصان التي تحمل رقم “7″ واسم النجم البرتغالي أمام مدخل الفندق.

وكتب كريستيانو، عبر حسابه على موقع “تويتر”، “وصلنا إلى الفندق، بهذه المفاجأة الكبيرة. شكرا يا فتيان”.

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