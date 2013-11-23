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طرد السفير التركي جاء بسبب موقف أردوغان من 30 يونيو

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طرد السفير التركي جاء بسبب موقف أردوغان من 30 يونيو طرد السفير التركي جاء بسبب موقف أردوغان من 30 يونيو

قال، السفير بدر عبد العاطى، المتحدث بأسم وزارة الخارجية، ان قرار سحب السفير المصرى بأنقرة،وتوجيه رسالة لسفير التركي بأنه شخص غير مرغوب في بمصر بسبب تصريحات بلاده الأخيرة ضد ، وطلبنا منه ترك البلاد .
واكد عبد العاطى أن مصر تكن كل التقدير للشعب التركي ، وعلى الشعب أن يفهم أن التركية هى السبب في سؤء العلاقات السياسية بين البلدين، بسبب، رئيس الوزراء التركي رجب طيب أردوغان والتى وصف ماحد ثبمصر بثورة 30 يونو .
وأشار، المتحدث باسم الخارجية، أن الخارجية اتخذت خطوات للحفاظ على مكانة مصر الإقليمية والدولية، بعد تصريحات أردوغان، أهمها سحب السفير المصرى من أنقرة وتوصيل رسالة لنظيرة التركى بمصر بأنه غير مرغوب فيه ، بالإضافة إلى تخفيض العلاقات إلى درجة القائم بالأعمال .

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