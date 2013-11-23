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عاجل- نكشف تفاصيل محاولة إغتيال الرئيس عدلى منصور

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عاجل- نكشف تفاصيل محاولة إغتيال الرئيس عدلى منصور عاجل- نكشف تفاصيل محاولة إغتيال الرئيس عدلى منصور

النهار

علمت النهار من مصادر خاصة أن الأجهزة الأمنية رصدت شخض يدعى هاني السباعي قيادي من السلفية الجهادية وحاصل عبى اللجوء السياسي في لندن وقام بالتنسيق مع جمعة أمين وهاني الديب بإستخدام عناصر من تنظيم القاعدة في اليمن والسودان وليبيا لإغتيال الرئيس عدلى منصور والفريق أول عبدالفتاح والفريق صدقي صبحي واللواء أحمد وصفى والدكتور أحمد الطيب والبابا تواضروس وياسر برهامي وخالد علم الدين واللواء محمد التهامي ونادر بكار واللواء فؤاد علام والدكتور أسامة العبد والإعلامي أحمد موسى وعمرو موسى وضياء رشوان والفنان عادل إمام والفنانة إلهام شاهين وخيري رمضان وعمرو أديب ولميس الحديدي وعماد الدين أديب .

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