نجاة مسئول أمنى يمنى من محاولة اغتيال

نجا مسئول أمنى يمنى رفيع، أمس الجمعة، من محاولة اغتيال، فى محافظة المحويت بحسب مصدر أمنى، وأكد المصدر نجاة العميد الركن "على عبدالله طاهر" مدير أمن محافظة المحويت من محاولة اغتيال من قبل مسلحين أمام أحد المساجد بالمحافظة.

وأشار إلى أن سيارة المسئول الأمنى تعرضت لوابل من الرصاص من قبل المسلحين أمام مسجد بمدينة المحويت التى تحمل اسم المحافظة دون أن يصاب بأذى.

ولفت إلى أن عناصر أمنية تمكنت من القبض على المتهمين بمحاولة اغتياله، دون أن يعطى مزيدا من التفاصيل وجاءت محاولة الاغتيال الفاشلة فى ذات اليوم الذى شهد اغتيال القيادى بجماعة الحوثى عبد الكريم جدبان فى العاصمة صنعاء.

وأمر الرئيس اليمنى عبد ربه منصور هادى بتشكيل لجنة تحقيق أمنية فى اغتيال القيادى الحوثى المشارك فى الحوار الوطنى.