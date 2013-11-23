المغرب والأردن يشاركان في «الوزاري الخليجي».. بالكويت

يحضر وزيرا خارجية المغرب والأردن اجتماع المجلس الوزاري الخليجي الاسبوع المقبل في الكويت تحضيرا للقمة الخليجية.

وقال نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية الشيخ صباح الخالد الصباح على هامش مشاركته بالاحتفال باليوم الوطني العماني إن هذا الاجتماع التحضيري يسبق القمة الخليجية للتحضير والإعداد لها، مضيفا: انتهينا ولله الحمد من القمة العربية - الافريقية الثالثة، وحالما ودعنا ضيوفنا اتجهنا للعمل من أجل التحضير للقمة الخليجية التي ستعقد في الكويت منتصف ديسمبر المقبل. وحول دعوة كل من الاردن والمغرب للقمة الخليجية قال الخالد: هناك شراكة استراتيجية بين دول المجلس مع المغرب والأردن ولذلك سيحضران اجتماع الاسبوع المقبل، وفيما يتعلق بالقمة الافريقية فقد حرصنا على أن تكون استمراريتها كل 3 سنوات لوضع الخطوة الأولى في طريق العلاقات العربية – الافريقية.