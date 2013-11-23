دورتموند في مهمة الموسم أمام بايرن ' قليل المشاكل '

يدخل فريقا بروسيا دورتموند وبايرن ميونيخ في مواجهة قوية يوم السبت حينما يستضيف ملعب سيجنال إدونا بارك معقل دورتموند قمة الجولة الـ13 من الدوري الألماني الممتاز.

المواجهة لن تكون فقط بين طرفي نهائي دوري الأبطال الموسم الماضي أو الفريقين أصحاب السيطرة على الكرة الألمانية آخر 4 سنوات بل قد تحدد بشكل كبير ملامح الدوري الألماني هذا الموسم.

أصحاب الأرض بروسيا دورتموند يدخلون المباراة في محاولة قد لا تتكرر لمنع بايرن ميونيخ من التغريد وحيدا في الصدارة والعودة مجددا للمنافسة، إذ أن فوز الفريق البافاري يجعله يبتعد عن دورتموند بـ7 نقاط كاملة وهو ما يجعله أيضا بنسبة تتخطى 90 % بطل الشتاء.

دورتموند معاناته بشكل كبير تتمحور حول خط الدفاع إذ يغيب عن الفريق دفاعه بالكامل بعد إصابتي شميلزر وهوملس مؤخرا لينضموا إلى سوبوتيتش الذي يغيب لـ6 أشهر وبيتشك العائد مؤخرا من الإصابة بعد غياب طويل.

الغيابات تمتد أيضا لتشمل إلكاي جاندوجان لاعب خط الوسط الغائب منذ مدة عن الفريق لتبدو ملامح التشكيل في خط الوسط والهجوم واضحة بسبب نقص العناصر.

الفريق تعاقد مؤخرا مع فريدريتش مدافع ليفركوزن السابق ويستطيع اللعب نظرا كونه لاعب حر مما قد يعطي خيارا إضافيا ليورجن كلوب في خط الدفاع.

على الجانب الآخر يعاني بايرن ميونيخ من غياب الفرنسي فرانك ريبري والألماني باستيان شفاينشتايجر كعنصرين أساسيين في الفريق إلا أن الفريق لديه أكثر من خيار متاح لتعويض الثنائي مما دفع يورجن كلوب مدرب دورتموند لوصفه بالفريق الذي لا يعاني من مشاكل.

بعض الحقائق عن القمة الألمانية:

- دورتموند لم يخسر على أرضه من بايرن ميونيخ منذ سبتمبر 2009 عندما فاز البافاري بخمسة أهداف مقابل هدف في الدوري.

- بايرن ميونيخ لم يفز على دورتموند في الدوري منذ 1379 يوما وتحديدا منذ فبراير من عام 2010 في المباراة التي انتهت 3-1 لبايرن وكان المصري محمد زيدان هو من سجل هدف دورتموند الوحيد.

- أصحاب الأهداف الأربعة في تلك المباراة في آخر فوز لم يتبق منهم في الفريقين سوى الهولندي أرين روبين جناح بايرن ميونيخ.

- المباراة ستكون الأولى لماريو جوتزة على ملعب سيجنال إيدونا بارك بعد رحيله عن دورتموند بشكل مفاجئ إلى بايرن بعد تسديده للشرط الجزائي في عقده .. اللاعب لا يتوقع سوى استقبال سيء بالتأكيد.