ننفرد بنشر يوميات مرسي فى برج العرب

بدأ الرئيس السابق محمد مرسى، فى التأقلم على زنزانته الفردية رقم 9 داخل سجن برج العرب، فى القطاع 23، وذلك بعد دخوله فى حالة اكتئاب شديدة بسبب نقله من مستشفى السجن إليها، ولم يتم نقله مع قيادات الجماعة المحبوسين بنفس السجن.

وأوضح مصدر أن مرسى يعيش فى زنزانة لها حمام خاص بها، وأنتريه وسجادة، بالإضافة إلى ثلاجة صغيرة وشاشة تليفزيون lcd يتابع من خلالها برامج التوك شو، بالإضافة إلى تصفحه مجموعة من الجرائد اليومية التى يطلبها ويقوم بسداد ثمنها من خلال بونات تم دفعها فى أمانات إدارة السجن من خلال أسرته.

وأضاف المصدر أن المعزول يتريض ساعة يومياً خارج زنزانته، فى الوقت الذى لا يسمح فيه لباقى المساجين بالخروج، طبقاً لإجراءات أمنية مشددة خاصة، بعد زيارة الوفد القانونى له والبيان الذى تم إعلانه من خلالهم فى مؤتمر صحفى.

وأكد المصدر أن مرسى يشرف على تأمينه ضباط من العمليات الخاصة ويتم تبادل عمليات التأمين ليلاً ونهاراً لمنع وصول أى من قيادات الإخوان الموجودين بالسجن إليه، وكذلك باقى المساجين.

وحتى الآن يرفض مرسى تناول الطعام من السجن ويطلب من الكافيتيريا ببونات مدفوعة الثمن.

شبكةعيونالإخبارية

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