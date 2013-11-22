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القاعدة تنفذ التفجيرات لصالح الإخوان

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القاعدة تنفذ التفجيرات لصالح الإخوان القاعدة تنفذ التفجيرات لصالح الإخوان

كشفت صحيفة "وورلد تريبيون" الأمريكية نقلا عن مسئولين بالمخابرات المصرية، أن تنظيم القاعدة الإرهابي أرسل مكونات لصناعة قنابل يدوية للجماعات الإرهابية بسيناء لبدء مرحلة الاغتيالات لمساندة جماعة الإخوان المحظورة في .
وفي تقرير للصحيفة الأمريكية، قالت إن تنظيم القاعدة يهدف لتقويض المؤقتة الحالية المعومة من الجيش، وأوضحت الصحيفة أن العملية الإرهابية التي راح ضحيتها 11 جندياً مصرياً تم تنفيذها باستخدام أسلحة القاعدة.
من جانبه قال مسئول رفيع المستوى بالمخابرات المصرية – رفض الكشف عن هويته - للصحيفة إن تنظيم القاعدة أرسل خبراء مفرقعات وقناصة لتنفيذ عمليات اغتيال واسعة النطاق لمسئولين مصريين وجنود الجيش والشرطة.
وفي السياق ذاته، أوردت الصحيفة قول المتحدث العسكري للجيش العقيد أحمد علي تعليقات على الهجمات الإرهابية المتكررة "دم أبنائنا الغالي يقوينا في تطهير مصر من العناصر الإرهابية".
وتعتبر جماعة أنصار بيت المقدس هي الذراع المنفذة لمخططات القاعدة في مصر، وتقول الصحيفة، إن محاولة اغتيال وزير الداخلية واغتيال ضابط جهاز الأمن الوطني محمود مبروك المسئول عن ملف جماعة الإخوان المسلمين، كل هذا يشير إلى خطورة الوضع الأمني في مصر.
كما نقلت الصحيفة المعنية بالشئون العسكرية عن المصدر الاستخباراتي قوله إن عناصر تنظيم القاعدة تسللت إلى مصر قادمة من ليبيا بتمويل من جماعة الإخوان المحظورة.

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