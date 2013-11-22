فوز مصر بعضوية المجلس التنفيذي لـ “اليونسكو”

فازت مصر بعضوية المجلس التنفيذي لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والثقافة والعلوم “اليونسكو” في أول انتخابات تخوضها مصر بعد انقلاب 30يونيو .

وقال الدكتور محمد سامح عمرو سفير مصر ومندوبها الدائم لدى اليونسكو وممثلها فى المجلس التنفيذى بالدورة القادمة إن المجموعة العربية خاضت هذه الانتخابات من خلال ست دول عربية فازت بها أربعة بلدان، وحصلت مصر على أعلى الأصوات “136 صوتا”.

وأوضح مندوب مصر الدائم لدى المنظمة أن هذه النتيجة تمثل اعترافا كبيرا بمكانة مصر الرائدة دوليا.

وأضاف أنه يهدى هذا الفوز لشعب مصر العظيم الذى يستحق كل الخير والإزدهار.. معربا عن حرصه على الاستفادة من جميع برامج المنظمة فى مجالات عملها لخدمة قضايا التنمية لصالح الشعب المصرى.

وجرت انتخابات عضوية المجلس التنفيذى فى إطار أعمال الدورة السابعة والثلاثين للمؤتمر العام لليونسكو والمنعقدة حاليا بمقر المنظمة بباريس.