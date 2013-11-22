"صحة السويس": لا إصابات فى اشتباكات الإخوان والأهالى

قال الدكتور رضا زغلول، مدير إدارة الطوارئ بمديرية الصحة بالسويس، إن جميع مستشفيات المحافظة الحكومية لم تستقبل أية حالات مصابة فى اشتباكات الإخوان مع الأهالى بمنطقة فيصل والصباح ظهر اليوم.

وأضاف مدير إدارة الطوارئ لـ" اليوم السابع" أن المستشفيات الخاصة أيضا لم تخطره بوصول أية حالات مصابة لديهم فى الاشتباكات، مؤكدا أن المديرية فى حالة استعداد وطوارئ حتى انتهاء فعاليات اليوم.

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