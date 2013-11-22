أخبار عاجلة

اليابان تعيد سفيرها إلى كوريا الجنوبية بعد خلاف حول تمثال "نساء المتعة" -
بعد 10 وقائع.. حل لغز سرقة مساكن أكتوبر -
مرور الجيزة يشن حملة لرفع إشغالات الطريق الدائري -
"مصيلحي" يبحث مع وزير الإنتاج الحربي تطوير تكنولوجيا التموين -
"الآثار" تعلن عن كشف أثري جديد بدهشور -
سامح عاشور: نُجهز للطعن على دستورية تطبيق "القيمة المضافة" على المحامين -
القوات المسلحة توزع 4 آلاف كرتونة سلع غذائية على المواطنين بالمنيا -
إنتر يسعى للثأر من سامبدوريا في «الكالتشيو» -
ملخص مباراة برشلونة وغرناطة 4-1 -
القبض على هارب من المؤبد أعلى "دائري الهرم" -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. مصر 365

"صحة السويس": لا إصابات فى اشتباكات الإخوان والأهالى

Google+ Print
"صحة السويس": لا إصابات فى اشتباكات الإخوان والأهالى "صحة السويس": لا إصابات فى اشتباكات الإخوان والأهالى

قال الدكتور رضا زغلول، مدير إدارة الطوارئ بمديرية الصحة بالسويس، إن جميع مستشفيات المحافظة الحكومية لم تستقبل أية حالات مصابة فى اشتباكات الإخوان مع الأهالى بمنطقة فيصل والصباح ظهر اليوم.

وأضاف مدير إدارة الطوارئ لـ" اليوم السابع" أن المستشفيات الخاصة أيضا لم تخطره بوصول أية حالات مصابة لديهم فى الاشتباكات، مؤكدا أن المديرية فى حالة استعداد وطوارئ حتى انتهاء فعاليات اليوم.

موضوعات متعلقة :
>تصاعد الاشتباكات بين الأهالى والإخوان بالسويس وسماع دوى طلقات نارية

الأهالى يشتبكون مع مسيرة الإخوان بالسويس بعد تحريضها ضد الجيش

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365