أخبار عاجلة

اليابان تعيد سفيرها إلى كوريا الجنوبية بعد خلاف حول تمثال "نساء المتعة" -
بعد 10 وقائع.. حل لغز سرقة مساكن أكتوبر -
مرور الجيزة يشن حملة لرفع إشغالات الطريق الدائري -
"مصيلحي" يبحث مع وزير الإنتاج الحربي تطوير تكنولوجيا التموين -
"الآثار" تعلن عن كشف أثري جديد بدهشور -
سامح عاشور: نُجهز للطعن على دستورية تطبيق "القيمة المضافة" على المحامين -
القوات المسلحة توزع 4 آلاف كرتونة سلع غذائية على المواطنين بالمنيا -
إنتر يسعى للثأر من سامبدوريا في «الكالتشيو» -
ملخص مباراة برشلونة وغرناطة 4-1 -
القبض على هارب من المؤبد أعلى "دائري الهرم" -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. الشرق الاوسط
  5. مصر 365

ارتفاع وفيات "كورونا" فى السعودية اليوم لـ55 حالة

Google+ Print
ارتفاع وفيات "كورونا" فى السعودية اليوم لـ55 حالة ارتفاع وفيات "كورونا" فى السعودية اليوم لـ55 حالة

أعلنت وزارة الصحة ، اليوم الخميس، عن تسجيل حالة وفاة جديدة بفيروس "كورونا" فى منطقة الرياض؛ ليرتفع عدد الوفيات بالفيروس فى المملكة منذ الإعلان عن ظهوره فى سبتمبر 2012، إلى 55 حالة.

وقالت الوزارة فى بيان نشرته على موقعها الإلكترونى، إنه "استمرارا لأعمال التقصى الوبائى والمتابعة المستمرة التى تقوم بها وزارة الصحة لفيروس كورونا المسبب لمتلازمة الشرق الأوسط التنفسية، فقد تم تسجيل حالة مصابة بالفيروس لمواطن من منطقة الرياض يبلغ من العمر 37 سنة، وقد توفى"، وبإعلان اليوم يرتفع عدد حالات الإصابة بالفيروس فى المملكة من 129 إلى 130 حالة.

ومنذ اكتشاف فيروس كورونا فى سبتمبر 2012، تم تسجيل 163 حالة إصابة به فى عدد من دول العالم من بينها 5 دول خليجية، حيث تم تسجيل 130 إصابة فى السعودية و9 إصابات فى قطر، و6 فى الإمارات وحالة واحدة فى سلطنة عمان وحالتين فى الكويت، فيما تظل البحرين الدولة الخليجية الوحيدة التى لم تسجل فيها إصابات حتى الآن.

وبلغ إجمالى المتوفين بالفيروس فى العالم 66، منهم 55 فى السعودية، وكانت معظم حالات الوفاة لأشخاص تجاوزوا الأربعين من أعمارهم.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365

مواضيع متعلقة
أول تعليق لـ«رئيس مجلس الوزراء» على حكم الأمور المستعجلة بسريان اتفاقية ترسيم الحدود التي وقعتها الحكومة مع السعودية

أول تعليق لـ«رئيس مجلس الوزراء» على حكم الأمور المستعجلة بسريان اتفاقية ترسيم الحدود التي وقعتها الحكومة مع السعودية

السعودية تجهز مفاجأة للعمالة الوافدة: تستمر 90 يومًا

السعودية تجهز مفاجأة للعمالة الوافدة: تستمر 90 يومًا

سوسن بدر.. منعت من دخول السعودية وخلعت الحجاب .. وزوج يصغرها بـ20عاما

سوسن بدر.. منعت من دخول السعودية وخلعت الحجاب .. وزوج يصغرها بـ20عاما

مصر والسعودية يتفقان على إجراء مشاورات سياسية بالقاهرة قريباً

مصر والسعودية يتفقان على إجراء مشاورات سياسية بالقاهرة قريباً