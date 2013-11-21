ارتفاع وفيات "كورونا" فى السعودية اليوم لـ55 حالة

أعلنت وزارة الصحة السعودية، اليوم الخميس، عن تسجيل حالة وفاة جديدة بفيروس "كورونا" فى منطقة الرياض؛ ليرتفع عدد الوفيات بالفيروس فى المملكة منذ الإعلان عن ظهوره فى سبتمبر 2012، إلى 55 حالة.

وقالت الوزارة فى بيان نشرته على موقعها الإلكترونى، إنه "استمرارا لأعمال التقصى الوبائى والمتابعة المستمرة التى تقوم بها وزارة الصحة لفيروس كورونا المسبب لمتلازمة الشرق الأوسط التنفسية، فقد تم تسجيل حالة مصابة بالفيروس لمواطن من منطقة الرياض يبلغ من العمر 37 سنة، وقد توفى"، وبإعلان اليوم يرتفع عدد حالات الإصابة بالفيروس فى المملكة من 129 إلى 130 حالة.

ومنذ اكتشاف فيروس كورونا فى سبتمبر 2012، تم تسجيل 163 حالة إصابة به فى عدد من دول العالم من بينها 5 دول خليجية، حيث تم تسجيل 130 إصابة فى السعودية و9 إصابات فى قطر، و6 فى الإمارات وحالة واحدة فى سلطنة عمان وحالتين فى الكويت، فيما تظل البحرين الدولة الخليجية الوحيدة التى لم تسجل فيها إصابات حتى الآن.

وبلغ إجمالى المتوفين بالفيروس فى العالم 66، منهم 55 فى السعودية، وكانت معظم حالات الوفاة لأشخاص تجاوزوا الأربعين من أعمارهم.