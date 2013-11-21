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بايرن ميونيخ قد يتخلى عن اللون الأحمر من أجل الأهلي

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بايرن ميونيخ قد يتخلى عن اللون الأحمر من أجل الأهلي بايرن ميونيخ قد يتخلى عن اللون الأحمر من أجل الأهلي

سيواجه بايرن ميونيخ منافسه الأهلي في نصف نهائي كأس العالم للأندية بالقميص الأسود، في حال تخطي الأخير منافسه الصيني جوانزو إيفرجراند بطل أسيا في ربع نهائي البطولة.

وقال سيد عبد الحفيظ مدير الكرة لموقع ناديه الرسمي "اتمنى أن يوفقنا الله في تجاوز المباراة الأولى حتى نتأهل لمواجهة بايرن ميونيخ بطل ألمانيا وأوروبا."

وأضاف عبد الحفيظ "مواجهة الفريق البافاري بالطاقم الأحمر أمر يدعو للتفاؤل."

ويخوض المارد الأحمر أول مبارياته في المونديال يوم 14 ديسمبر، وفي حال الفوز يواجه بطل إفريقيا منافسه بايرن ميونيخ في نصف النهائي يوم 17 ديسمبر.

أما الخسارة من بطل أسيا فستجعل الأهلي ينافس على المركز الخامس يوم 18 ديسمبر أمام الخاسر من الرجاء البيضاوي المغربي أو أوكلاند سيتي النيوزلندي.

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