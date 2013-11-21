تعرّفي إلى أصول التسوّق في "السوبرماركت"

قد تتردّدين بشكل متواصل على "السوبرماركت" لابتياع حاجاتك المنزلية، وغالباً ما يكون هذا المكان مزدحماً بالناس، ولذا يترتّب عليك أن تكوني على علم بالآداب العامة الخاصّة به، والتي تطلعك عليها خبيرة الإتيكيت نادين ضاهر:

- احرصي على أن يكون مظهرك لائقاً، وابتعدي عن ارتداء الملابس المُبالغ بها.

- يُستحسن عدم دخول "السوبرماركت"، وفي يدك أنواعاً من المأكولات، تفادياً لسماع تعليقات أنت بغنى عنها!

- لا تقفي لمدّة طويلة بعربة التسوّق أمّام الرفوف المليئة بالسلع، وتجنّبي ركن عربة التسوّق في منتصف الممرّات كي لا تعيقي حركة الآخرين.

- من الضروري أن تدعي مسافة بينك وبين المتسوّق الاخر، وفي حال حدوث اصطدام بالعربات تحلّي بالألفاظ المهذبة اللائقة، مثل "عفواً".

- إذا كان برقفتك أحد أولادك، أمسكي يبده ولا تغفلي عنه كي لا يسبّب الفوصى.

- تجنّبي لمس أواني الزجاج القابلة للكسر.

- لا ترمي الأوراق، في داخل العربة أو على الأرض.

- وفي حال غيّرت رأيك بشأن منتج ما، احرصي على ردّه لمكانه المناسب.

- يمكنك الردّ على المكالمات الهاتفيّة، ولكن بصوت خافت.

- وعند دفع الحساب، خصوصاً عندما يكون هناك ازدحام على الصندوق، يجب أن تتحلّي بالصبر حتى يأتي دورك. ومن اللائق أن تفسحي المجال للمتسوّق الذي يمتلك عدداً قليلاً من السلع.

- احرصي أن ترجعي عربة التسوّق إلى مكانها، عند مغادرة "السوبرماركت".

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