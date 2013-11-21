«جنح مدينة نصر» تصدر حكمها على 40 متهمًا في أحداث «النصب التذكاري» اليوم

تصدر محكمة جنح مدينة نصر، الخميس، الحكم في قضية اتهام 40 متهماً بارتكاب أحداث التجمهر وإشعال النيران والتعدي على قوات الأمن، التي وقعت بالقرب من النصب التذكاري بمدينة نصر في أكتوبر الماضي.وطالب محامو المتهمين خلال الجلسة الماضية، ببراءتهم من كل الاتهامات المسندة إليهم، ودفعوا بعدم وجود أي صلة لهم بالجرائم موضوع القضية، وعدم معقولية تصور ارتكابهم لها وفقاً للوصف الوارد بتحريات أجهزة الأمن، وتناقض أقوال الشهود، كما طالبوا بعدم الاعتداد بتحريات المباحث وما تضمنته من إسناد للتهم بحق المتهمين.وأشار الدفاع إلى أنه تم إلقاء القبض على المتهمين بصورة عشوائية، وأنهم ما هم إلا مجموعة من الطلبة الذي حضروا من محافظات شتى لتحصيل العلم والدراسة بجامعة الأزهر، وتم القبض عليهم أثناء سيرهم في الشوارع.وأكد المحامون عدم صحة الاتهام بتعدي المتهمين على قوات الشرطة، ولفتوا إلى أن التحقيقات ورد بها أن قوت الأمن فوجئت بإلقاء الطوب والحجارة عليها من داخل أسوار جامعة الأزهر في الوقت الذي كان المتهمون فيه تم إلقاء القبض عليهم بالفعل، وقالوا: «كيف للضباط أن يشاهدوا من أصابوهم رغم كونهم داخل أسوار الجامعة».وأسندت النيابة العامة للمتهمين ارتكابهم لجرائم التجمهر واستعراض القوة، والإتلاف العمدي للمباني والأملاك والمنشآت العامة المعدة للنفع العام، وتمت إحالتهم جميعاً للمحاكمة وهم محبوسون بصفة احتياطية على ذمة التحقيقات والقضية.وكانت النيابة العامة تلقت إخطاراً في 20 أكتوبر الماضي، من الشرطة بتجمهر مجموعة من طلبة جامعة الأزهر وبعض العناصر الإجرامية بطريق النصر، وإضرام المتهمين النيران في نهر الطريق، وإتلاف سيارات المواطنين، وتعدوا على قوات التأمين ورشقوهم بالحجارة، وأحدثوا إصابات ببعض أفراد القوات التي تمكنت من ضبط 40 متهماً من بين مرتكبي الأحداث من بينهم طفل.

شبكةعيونالإخبارية

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