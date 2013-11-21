"مستفيدو ابنى بيتك" يطالبون بتخفيض رسوم حضانة الأطفال لـ 50 جنيها

طالب اتحاد الشاغلين بالمنطقة الثانية بحدائق أكتوبر ومستفيدو ابنى بيتك، بتخفيض رسوم حضانة الأطفال المقامة بقطاع "د" بالمنطقة الثانية- والتى أنشأها الجهاز وسلمها لوزارة التضامن الاجتماعى- إلى 50 جنيهاً شهرياً، كمبلغ الرسوم فقط بما يتناسب مع الطبيعة السكانية للمنطقة ومستوى الدخل لهم.

ويذكر أنه تم افتتاح الحضانة بالقطاع "د" بالمنطقة الثانية وأعلنت رسومها بمبلغ 350 جنيها شهرياً للطفل الواحد، وهو أمر مبالغ فيه جدا بصورة لا تتناسب البتة مع كل الظروف المحيطة بها سواء من حيث إنها أنشأت من الدولة لتقديم خدمة لسكان المنطقة علاوة على عدم تناسب ذلك المبلغ مع المستوى الاقتصادى لسكان المنطقة، بالإضافة إلى عدم تناسب ذلك المبلغ نهائياً مع الخدمات التى تقدم.