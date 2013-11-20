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جينيس تفتح باب التسجيل في أكبر مسيرة احتفالاً باليوم الوطني

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جينيس تفتح باب التسجيل في أكبر مسيرة احتفالاً باليوم الوطني جينيس تفتح باب التسجيل في أكبر مسيرة احتفالاً باليوم الوطني

دعا منظمو معرض "أساليب الحياة ..الإمارات " و"هيئة أبوظبي للسياحة والثقافة" إلى التسجيل في المسيرة التي تنطق في 2 ديسمبر القادم من جزيرة ياس وذلك للاحتفال باليوم الوطني الـ42 وذلك للقيام بمحاولة لتسجيل رقم قياسي لأكبر تجمع للسيارات المزينة في مكان واحد للدخول في موسوعة جينيس للأرقام القياسية.

وتوقع المنظمون أن يشارك في المسيرة ما يزيد على 3 آلاف سيارة داعين المشاركين للحضور إلى موقع بدء الاحتفال عند الساعة 12 ظهرا ليتم فحص سياراتهم والتأكد من مطابقتها للشروط الصارمة للجنة موسوعة جينيس للأرقام القياسية  وتزيين سيارتهم بألوان علم دولة الإمارات العربية المتحدة على جانبين من جوانب سيارتهم على الأقل.

وبمجرد اختيار جميع السيارات المشاركة سيتقدمهم أفراد شرطة أبوظبي وسيارة المقدمة -التي كانت قد تبرعت بها شركة الغربية للسيارات- تزينها ألوان علم الدولة وستبدأ المسيرة من قاعة "دو" في جزيرة ياس لتمتد لأكثر من 3.5 كيلومترات.

وستحظى أفضل ثلاث سيارات مزينة بفرصة للعرض في سباق أفضل سيارة مزينة في دولة الإمارات  المقام ضمن فعالية السرعة والقوة في معرض "أساليب الحياة" الإمارات. 
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