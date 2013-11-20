أخبار عاجلة

بعد 10 وقائع.. حل لغز سرقة مساكن أكتوبر -
مرور الجيزة يشن حملة لرفع إشغالات الطريق الدائري -
"مصيلحي" يبحث مع وزير الإنتاج الحربي تطوير تكنولوجيا التموين -
"الآثار" تعلن عن كشف أثري جديد بدهشور -
سامح عاشور: نُجهز للطعن على دستورية تطبيق "القيمة المضافة" على المحامين -
القوات المسلحة توزع 4 آلاف كرتونة سلع غذائية على المواطنين بالمنيا -
إنتر يسعى للثأر من سامبدوريا في «الكالتشيو» -
ملخص مباراة برشلونة وغرناطة 4-1 -
القبض على هارب من المؤبد أعلى "دائري الهرم" -
استنفار أمني بمجمع محاكم سوهاج لنظر محاكمة «خلية المغارة» -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. سياسية

مفاجأة.. الداخلية تحقق مع 254 ضابطًا سربوا أسرار الوزارة لـ المحظورة

  • سياسية
  • 7
Google+ Print
مفاجأة.. الداخلية تحقق مع 254 ضابطًا سربوا أسرار الوزارة لـ المحظورة مفاجأة.. الداخلية تحقق مع 254 ضابطًا سربوا أسرار الوزارة لـ المحظورة

أكد مصدر أمنى، أن وزارة الداخلية بدأت التحقيق مع عدد كبير من القيادات السابقين والحاليين وعدد من الضباط في بعض مديريات الأمن، بعد أن ثبت انتماؤهم لجماعة الإخوان المحظورة.
أضاف أن عدد هؤلاء الضباط يصل إلى 254 ضابطا من مختلف الإدارات ومديريات الأمن، بينهم مساعدان لوزير الداخلية، بالإضافة إلى 600 أمين شرطة تبين انتماؤهم للإخوان، ولم يكتفوا بالتعاطف مع أنصار الجماعة، وإنما استغلوا مواقعهم الوظيفية، وسربوا معلومات وأسرارا مهمة ساعدت العناصر الإخوانية والمتطرفة في تنفيذ أعمال تخريبية واستهداف بعض ضباط الشرطة والمنشآت الأمنية، وسهلوا هروب المطلوبين أمنيا.
وأوضح أن جهاز الأمن الوطنى، أجرى تحريات سرية عن الضباط المنتمين للإخوان تحت إشراف اللواء خالد ثروت، رئيس الجهاز، وأن الشهيد المقدم محمد مبروك الذي اغتيل مؤخرا، كان أحد الضباط الذين أعدوا التحريات السرية، مرجحا أن يكون ذلك أحد الأسباب وراء اغتياله.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

معلومات الكاتب