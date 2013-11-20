"تعليم السويس": انتظام الدراسة بـ"الفرنسيسكان" و"الراعى الصالح" بعد يوم من ذكرى "محمد محمود"

قال مصطفى فتح الله مدير إدارة الأمن بمديرية التعليم بالسويس، أن الدراسة انتظمت اليوم الأربعاء بمدرستى الراعى الصالح والفرنسيسكان، وشهد حضور طلابى 100 % بعد أن كانت أمس صفر % .

موضحا لـ "اليوم السابع" أنه تواصل مع مسئولى المدرستين وأكدوا على انتظام العملية التعليمية والحصص الدراسية بالكامل دون مشاكل .

كانت المدرستان شهدتا حالة من الشلل التعليمى بعد غياب جميع الطلاب بالتزامن مع ذكرى شارع محمد محمود وخوف أولياء الأمور على حضور أبنائهم، بعد أن تم التعدى على المدرستين فى 14 أغسطس الماضى من قبل أنصار الإخوان عقب فض اعتصام رابعة نظرا لتبعية المدرستين لمسيحيين .

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