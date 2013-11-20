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بلاي ستيشن 4 تبيع مليون نسخة في يوم واحد وسوني تواجه مصاعب بسبب عيوب التصنيع

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white_playstation_4_mockup حققت النسخة الجديدة من بلاي ستيشن 4 من سوني في كلّ من الولايات المتحدة الأمريكية وكندا -التى تم اطلاقها للمرة الأولى يوم الجمعة الماضي - وكما كان متوقعاً،  نسبة مبيعات مرتفعة في الأيام الأولى لإطلاقها.

 

في تغريدة لرئيس استوديوهات سوني العالمية، Shuhei Yoshida، قال أن مبيعات سوني في الولايات المتحدة وكندا من بلاي ستيشن 4 تجاوزت المليون وحدة خلال 24 ساعة، وتكون بذلك تجاوزت أرقام المبيعات التي حققتها بلاي ستيشن 3 في الفترة ذاتها من موعد الإطلاق.

على الرّغم من هذه المبيعات المرتقعة، يبدو أن سوني تواجه بعض المصاعب حيث أنّ العديد من المستخدمين الذين تسلّموا نسخهم الجديدة من بلاي ستيشن 4 عن طريق موقع أمازون يعانون من مشاكل عديدة.sony-ps4-tweet

 

هذه المشاكل تشمل ظهور الشاشة الرزقاء وعدم استجابة النظام للأوامر على الرّغم من تنزيل التحديثات المطلوبة، ويذكر بعض المستخدمون أنّ بعض الأجهزة لم تعمل أبداً بعد إخراجها من صندوق التغليف.

سوني باتت على علمٍ بالأمر حيث أعلنت في بيان صحفيّ أنها تراقب هذه الحالات وتتابعها عن قرب وأكدّت أن عدد الأجهزة التي تواجه المشاكل بسيط جداً من العدد الإجماليّ للأجهزة المشحونة للمستخدمين، مع وجود انطباعات إيجابية لدى معظم ماكليّ بلاي ستيشن 4 بشكل عامّ.

 

هذا وستعلن مايكروسوفت عن جهازها الجديد Xbox One المنافس لـ بلاي ستيشن 4 في يوم الجمعة القادم، 22 من شهر نوفمبر، ويبقى القرار لكم للاختيار بين أحد هذين الجهازين.

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أونا