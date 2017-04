Thor: The Dark World صامد في القمة

للأسبوع الثالث على التوالي تمكن فيلم Thor: The Dark World من إحتلال المرتبة الأولى على شباك التذاكر العالمي حاصداً مبلغ 52 مليون دولار، وما زال فيلم Gravity يحتل المرتبة الثانية بعد أن جمع 18.5 مليون دولار. ودخل فيلم The Counselor مباشرة في المرتبة الثالثة مع 10.8 مليون دولار. ودخل أيضاً فيلم Friends 2 مباشرة في المرتبة الرابعة مع 9.5 مليون دولار، وبقي فيلم Captain Phillips في المرتبة الخامسة بعد أن حصد 8.4 مليون دولار.

في أميركا تمكن فيلم Thor: The Dark World من الإحتفاظ بالمرتبة الأولى بعد أن جمع 36.5 مليون دولار ودخل فيلم The Best Man Holiday مباشرة في المرتبة الثانية مع 30.1 مليون دولار، وتقدم مجدداً فيلم Last Vegas من المرتبة الرابعة الى الثالثة حاصداً 8.4 مليون دولار وتراجع فيلم Free Birds الى المرتبة الرابعة مع 8.1 مليون دولار، وتراجع أيضاً فيلم Jackass Presents: Bad Grandpa من المرتبة الثانية الى الخامسة مع 7.4 مليون دولار.

في الإمارات العربية المتحدة تكرر السيناريو فبقي فيلم Thor: The Dark World في المرتبة الأولى حيث شاهده 46480 شخص، ودخل فيلم Elysium في المرتبة الثانية مع 29905 شخص، ودخل أيضاً فيلم Jackass Presents: Bad Grandpa الى المرتبة الثالثة مع 20176 مشاهد وسجّل أيضاً دخول الفيلم الكرتوني Free Birds مباشرة في المرتبة الرابعة مع 18316 مشاهد وتراجع فيلم Last Vegas من المرتبة الثانية الى الخامسة مع 16737 مشاهد.

في لبنان ما زال فيلم Thor: The Dark World في المرتبة الأولى بعد أن شاهده 13823 شخص وصمد فيلم "غدي" في المرتبة الثانية مع 12458 مشاهد، ودخل فيلم The Counselor مباشرة في المرتبة الثالثة مع 10594 مشاهد، وتراجع فيلم "حبة لولو" من المرتبة الثالثة الى الرابعة مع 4859 مشاهد. ودخل فيلم Romeo and Juliet مباشرة في المرتبة الخامسة مع 4420 مشاهد.