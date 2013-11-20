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“العربى للعدل والمساواة” يشكر”السيسى” لإلحاق أبناء القبائل بالكليات العسكرية

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“العربى للعدل والمساواة” يشكر”السيسى” لإلحاق أبناء القبائل بالكليات العسكرية “العربى للعدل والمساواة” يشكر”السيسى” لإلحاق أبناء القبائل بالكليات العسكرية

وجه الحزب العربى للعدل والمساواة الجناح السياسية للقبائل العربية ، الشكر العميق للفريق اول عبد الفتاح السيسى وزير الدفاع ،واللواء أركان حرب عصمت مراد مدير الكلية الحربية
> لإستجابتهم السريعة لمطالب الحزب العربى الخاصة بقبول عدد 19طالب من أبناء القبائل العربية بسيناء والبحر الأحمر وأسوان بالكليات العسكرية بالعام الدراسى الحالى .
> وأوضح الحزب في بيان له اليوم الأربعاء ، أن هذا العدد لا يتناسب مع الكثافة السكانية للقبائل العربية في إلا أننا نعتبر ذلك خطوة جيدة في الطريق لمزيد من قبول أبناء القبائل العربية في الكليات العسكرية بإعتبار أن أبناء القبائل في خندق واحد مع افراد القوات المسلحة لتامين حدود البلاد.
> جدير بالذكر أنه قد أعلن اللواء أركان حرب عصمت مراد مدير الكلية الحربية، إن المقبولين بالكليات العسكرية من محافظات سيناء شمالا وجنوبا 14 طالبا ، منهم 9 من شمال سيناء ، و5 من جنوب سيناء ، بالإضافة إلى 1 من محافظة أسوان ، و4 فى البحر الأحمر.
> وجه الحزب العربى للعدل والمساواة الجناح السياسية للقبائل العربية ، الشكر العميق للفريق اول عبد الفتاح السيسى وزير الدفاع ،والللوار أركان حرب عصمت مراد مدير الكلية الحربية
> لإستجابتهم السريعة لمطالب الحزب العربى الخاصة بقبول عدد 19طالب من أبناء القبائل العربية بسيناء والبحر الأحمر وأسوان بالكليات العسكرية بالعام الدراسى الحالى .
> وأوضح الحزب في بيان له اليوم الأربعاء ، أن هذا العدد لا يتناسب مع الكثافة السكانية للقبائل العربية في مصر إلا أننا نعتبر ذلك خطوة جيدة في الطريق لمزيد من قبول أبناء القبائل العربية في الكليات العسكرية بإعتبار أن أبناء القبائل في خندق واحد مع افراد القوات المسلحة لتامين حدود البلاد.
> جدير بالذكر أنه قد أعلن اللواء أركان حرب عصمت مراد مدير الكلية الحربية، إن المقبولين بالكليات العسكرية من محافظات سيناء شمالا وجنوبا 14 طالبا ، منهم 9 من شمال سيناء ، و5 من جنوب سيناء ، بالإضافة إلى 1 من محافظة أسوان ، و4 فى البحر الأحمر.

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