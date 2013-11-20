ولي عهد رأس الخيمة يعزي أسرة الشميلي

قدم سمو الشيخ محمد بن سعود بن صقر القاسمي ولي عهد رأس الخيمة، أمس، واجب العزاء والمواساة لأسرة المغفور له المواطن حسن راشد الشميلي، الذي لقي حتفه يوم الأول من أمس بعد ان جرفته مياه وداي حقيل جراء الأمطار والسيول التي اجتاحت مختلف مناطق إمارة رأس الخيمة قبل يومين.

جاء ذلك خلال الزيارة التي قام بها سمو ولي عهد رأس الخيمة يرافقه الشيخ صقر بن محمد بن صقر القاسمي إلى خيمة العزاء بجانب منزل والد الفقيد في منطقة شمل برأس الخيمة، التقى خلالها والد الفقيد وأفراد الأسرة وذويه. وأعرب سموه عن صادق العزاء والمواساة في مصابهم الجلل.. سائلاً الله العلي القدير أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته ويلهمهم الصبر والسلوان.