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السيول تعزل القرى المجاورة لرفحاء

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السيول تعزل القرى المجاورة لرفحاء السيول تعزل القرى المجاورة لرفحاء

    تساقطت أمطار غزيرة مساء الأحد وصباح الاثنين على محافظة رفحاء في منطقة الحدود الشمالية، مما أدى إلى إيقاف حركة السير لجميع السيارات على طريق الشمال الدولي الواصل بين "رفحاء وحفر الباطن " في الاتجاهين إثر جريان وادي "الخشيبي".

وأوضح مدير إدارة الدفاع المدني برفحاء العقيد فهد بن مبارك الشمري ل"الرياض" أنه جار التنسيق بين أمن الطرق والدفاع المدني المتواجدين في الموقع حتى يتم تقييم الوضع ومن ثم فتح الطريق.

وقد غمرت مياه الأمطار الغزيرة الطرق المؤدية إلى بعض القرى بالمنطقة وعزلتها عن الطرق الرئيسية كطريق المتفرع من طريق لينة إلى قرية حدق الجندة وقرية زبالا 25 كم جنوب رفحاء لجريان واديها، وشهدت الأحياء الجديدة بالمحافظة تجمعات كبيرة للمياه لعدم وجود تصريف جيد. وحذرت مديرية الدفاع المدني في منطقة الحدود الشمالية المواطنين والمقيمين من التقلبات الجوية التي تشهدها المنطقة وحتى يوم الأربعاء المقبل.

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