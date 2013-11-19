رئيس الدولة يصدر مرسوماً بتعيين ثاني الزيودي مندوباً دائماً للدولة لدى «آيرينا»

أصدر صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، مرسوماً بتعيين الدكتور ثاني أحمد الزيودي مندوباً دائماً للدولة لدى الوكالة الدولية للطاقة المتجددة "آيرينا".

وقدم الدكتور الزيودي أمس أوراق اعتماده إلى عدنان أمين مدير عام وكالة "آيرينا"، وذلك في مقرها بأبوظبي.

وبصفتها الدولة المضيفة للوكالة، كانت الإمارات قد اعتمدت وطبقت تشريعات مهمة من إقامة تمثيل رسمي لها في المقر الرئيسي لـ " آيرينا " في أبوظبي وتعيين مندوبين دائمين لديها.

ويصل عدد الأعضاء في الوكالة إلى 119 وأكثر من 40 دولة إضافية وقعت على ميثاقها الأساسي.

وبهذه المناسبة قال معالي الدكتور سلطان أحمد الجابر وزير دولة والمبعوث الخاص لدولة الإمارات لشؤون الطاقة وتغير المناخ: يسرنا أن الإمارات أول دولة تعين مندوبها الدائم لدى "آيرينا"، حيث تعكس هذه الخطوة المكانة المهمة لقطاع الطاقة المتجددة في استراتيجيات الدولة على المستويين المحلي والعالمي..

ونتطلع إلى مزيد من التعاون مع "آيرينا" والمجتمع الدولي من أجل تعزيز حصة الطاقة المتجددة ضمن المزيج العالمي للطاقة مع التركيز على تحسين إمكانية الاستفادة من خدمات الطاقة في البلدان والمجتمعات النامية، وذلك بما يسهم في تحقيق التنمية المستدامة.

الأطر القانونية

من جانبه، قال عدنان أمين المدير العام لـ"آيرينا": يسرنا تعيين الدكتور ثاني أحمد الزيودي كأول مندوب دائم في الوكالة لدولة الإمارات التي تعد واحدة من أهم الدعاة الدوليين لتعزيز انتشار وتطبيق حلول الطاقة المتجددة على نطاق واسع.

وأضاف: لقد عملت "أيرينا" خلال الفترة الماضية مع دولة الإمارات من أجل إرساء الأطر القانونية والتشريعية التي تتيح للوكالة ممارسة مهامها انطلاقاً من أبوظبي، حيث لمسنا تعاوناً كبيراً من وزارة الخارجية ومختلف الجهات المعنية.

ونتطلع إلى مزيد من العمل المثمر الذي يساعد "آيرينا" في تحقيق أهدافها بتعزيز انتشار حلول الطاقة المتجددة في مختلف أنحاء العالم في الدول المتقدمة والنامية على حد سواء، وذلك في الوقت الذي تشهد فيه أسواق الطاقة العالمية تغيرات كبيرة يزداد معها دور الطاقة المتجددة كخيار عملي لتلبية الطلب المتنامي على الطاقة النظيفة والحد من تداعيات تغير المناخ".

تطور مهم

ويمثل هذا التعيين تطوراً مهماً ضمن الجهود الدبلوماسية الإماراتية في مجال الطاقة النظيفة، حيث أصبحت دولة الإمارات أول عضو يقوم بتسمية مندوبه الدائم لدى وكالة "آيرينا"، وستعمل البعثة الإماراتية لدى الوكالة على تنسيق جهود الدولة في التعاون متعدد الأطراف من خلال "آيرينا" .

وقال ثاني الزيودي: تعتبر "آيرينا" أول منظمة دولية متعددة الأطراف تتخذ مقرها في منطقة الشرق الأوسط، حيث تقوم بدور أساسي في التطور العالمي الذي يشهده قطاع الطاقة، ويشرفني تكليفي بإدارة بعثة الإمارات لدى الوكالة، وخاصة في ظل التطورات المهمة التي يشهدها القطاع حالياً.

سيرة ذاتية

يتولى الدكتور ثاني أحمد الزيودي حالياً مدير إدارة شؤون الطاقة وتغير المناخ في وزارة الخارجية، وعمل قبل ذلك في "مصدر"، حيث كان عضواً في الفريق المسؤول عن إدارة المشاريع المدرجة تحت آلية التنمية النظيفة، وقبلها عمل في حقل زاكوم التابع لشركة أبوظبي العاملة إحدى شركات "أدنوك". ويحمل الزيودي شهادة الدكتوراه في إدارة المشاريع والاستراتيجيات والبرامج من كلية سكيما للأعمال في فرنسا.