البيت الأبيض: «أوباما» يطلع قادة الكونجرس على تطورات محادثات «النووي» الإيراني

قالت المتحدثة باسم مجلس الأمن القومي، التابع للبيت الأبيض، برناديت ميهان، الإثنين، إن الرئيس الأمريكي، باراك أوباما، يجتمع مع قادة مجلس الشيوخ من الحزبين الديمقراطي والجمهوري، الثلاثاء، قبيل محادثات دولية، هذا الأسبوع، بشأن البرنامج النووي لإيران، ويؤيد نظر أعضاء المجلس في تشريع لفرض عقوبات جديدة على طهران.

وأضافت «ميهان»، في بيان: «يلتقي الرئيس في البيت الأبيض مع قيادة ورئيس وكبار أعضاء اللجنة المصرفية ولجنة العلاقات الخارجية ولجنة القوات المسلحة ولجنة المخابرات بمجلس الشيوخ لإطلاعهم على أحدث التطورات بخصوص وضع مفاوضات مجموعة (5+1) مع إيران قبل بدء الجولة القادمة من المحادثات، في وقت لاحق هذا الأسبوع، في جنيف».